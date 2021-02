Twitter va prochainement lancer des fonctionnalités payantes

Publicité

Les effets de la pandémie combinés aux restrictions imposées par les géants du numériques, tels que Google et Apple, en matière de ciblage publicitaire, impactent significativement les revenus des réseaux sociaux. Pour pallier à cette situation, Twitter réfléchirait à rendre l’accès à certaines fonctionnalités de sa plateforme payant. Une alternative qui devrait soulager l’entreprise par rapport à la pression des investisseurs.

Des facteurs déclenchant de cette décision

Depuis plusieurs années, le réseau social Twitter envisageait accroitre un peu plus ses revenus en introduisant des services payants sur sa plateforme. L’idée se concrétiserait un peu plus au sein du conseil d’administration de l’entreprise. De nombreux facteurs contribueraient à l’accélération de cette décision. Tous entretiennent une corrélation positive et convergent vers un ralentissement de la croissance des revenus de l’entreprise. En effet, Twitter a observé une augmentation des utilisateurs de sa plateforme depuis la crise sanitaire du COVID-19. L’entreprise aurait ainsi réalisé des investissements pour améliorer certains services. Ces investissements devraient être amortis par les publicités. Mais, ces dernières ont vu leurs marges de manœuvre réduites par des restrictions imposées avec l’iOS 14 d’Apple et bientôt Android de Google sur le ciblage publicitaire.

Cette initiative de Twitter n’est pas la première et ne sera certainement pas la dernière. Déjà en 2017, le réseau social avait examiné la possibilité de facturer Tweetdeck, le service de gestion multi-comptes. Faute de consensus en interne sur les modalités d’application, l’idée avait été abandonnée sans aucun test. Cette fois-ci, la pression provenant des investisseurs, devrait forcer la main à Twitter pour que ce processus aille à son terme. L’entreprise souhaite réduire la dépendance entre ces revenus et les publicités, vu que ces dernières sont désormais limitées par de nombreuses systèmes d’exploitations. Twitter devra tout de même utiliser la meilleure approche possible pour faire accepter ces nouvelles conditions d’utilisations à ses millions d’abonnés.

Publicité