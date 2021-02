Justice League Snyder Cut : nouvelle bande-annonce et date de sortie en France

Publicité

Deux mois avant la sortie officielle de la version Snyder Cut du film Justice League, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. De plus, DC Comics a annoncé en fin de semaine dernière la date de sortie du film en France.

Les fans de DC Comics peuvent désormais découvrir plus en détails à quoi va ressembler la Snyder Cut de Justice League. En effet, une nouvelle bande-annonce vient de voir le jour. Pour rappel le film doit arriver le 18 mars prochain aux États-Unis. La date de sortie en France sera quant à elle décalée d’un mois.

Le Snyder Cut de Justice League, c’est quoi ?

Avant de parler bande-annonce et date de sortie en France, revenons un peu sur l’histoire du Snyder Cut de Justice League.

En novembre 2017 sortait le film Justice League. S’apparentant à un film d’Avengers, mais dans le monde de DC Comics, cette production permettait de mettre en avant plusieurs héros et figures emblématiques de cet univers tels que Batman, Cyborg, Aquaman, Superman, Flash ou encore WonderWoman.

La réalisation de ce film n’a cependant pas été facile. Le réalisateur, Zack Snyder, avait en effet quitté le navire pour des raisons familiales pendant la post-production du film. De nombreux éléments avaient ainsi été modifiés, voire retournés, par Joss Whedon qui avait repris le projet en main. Cette version n’avait cependant pas connu le succès escompté.

Depuis ce moment, les fans de DC Comics réclamaient un director’s cut, soit la version du réalisateur originel. Warner Bros a ainsi décidé en mai 2020 d’annoncer le retour du long métrage dans une version complètement remaniée par le réalisateur Zack Snyder. D’où le fait d’appeler cette nouvelle version de Justice League la Snyder Cut.

Revenons désormais à nos moutons, voici les nouvelles informations sur le film. Tout d’abord, DC Comics France a dévoilé le 12 février dernier sur un post Twitter la date d’arrivée du film sur le territoire français. Nous apprenions ainsi que le long métrage Snyder Cut de Justice League arrivera en VF et en VOST le 22 avril 2021, sans non plus savoir si cette diffusion serait en salle ou sur une plateforme de streaming. À la suite de ce tweet, on apprenait aussi qu’une bande-annonce serait dévoilée le dimanche 14 février 2021. Après un premier trailer en août dernier, voici le nouvel aperçu du film avant sa sortie !