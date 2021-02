Publicité

La lignée des Pixel, par Google, n’est plus à présentée. 5ème du nom, ce Pixel 5 à la lourde tâche de succéder au très bon Pixel 4. La renommée de cette gamme de produit provient principalement d’une très bonne partie photo. Le dernier né arrivera t’il faire aussi bien, si ce n’est mieux ? Réponse dans cet article.

Unboxing

Commençons par un tour des accessoires présents. Le packaging est plutôt fourni avec de nombreux accessoires bienvenus. Comme un adaptateur USB-C vers USB 3 afin de pouvoir y brancher une clé USB, un clavier ou autre. Les écouteurs proposent un design à la Apple avec une connectique USB-C. Viennent ensuite les basiques avec la prise murale ainsi que son câble au double embout USB-C. Le tout est accompagné de l’outil pour ouvrir la trappe SIM ainsi que d’une belle coque rigide.







Design

Depuis le premier modèle, la gamme Pixel fait dans la sobriété et la classe. Un smartphone à l’apparence simple, mais qui cache une ergonomie et une prise en main de très bonne qualité. Seul le module photo offre un design un peu étonnant qui dénote avec le reste du smartphone. Mais vu la qualité de ce dernier, c’est un point que l’on peut oublier sans soucis. La face arrière accueille également le capteur d’empreinte ainsi que le logo Google, sobrement placé sur le bas.

Tous les boutons sont placés sur la tranche droite tandis que nous retrouvons la trappe à carte SIM sur la tranche gauche. À noter que le Pixel 5 ne propose pas la gestion double SIM physique. Il faudra passer par l’eSIM afin de profiter du double SIM. La tranche inférieure accueille le port USB-C ainsi que deux haut-parleurs stéréo, offrant un son plutôt correct.

Malgré une diagonale d’écran plutôt grande, le format de ce Pixel 5 reste malgré tout contenu. Et cela fait bizarre d’avoir en main un smartphone qui, face à la concurrence, parait petit. Mais c’est une très bonne surprise et sa prise en main ainsi que son ergonomie n’en sont qu’améliorées.

Ecran

L’écran de ce Google Pixel 5 est un régal d’utilisation. Avec sa dalle OLED il offre un confort pour les yeux. Sa résolution est de 2340x1080px. Avec une fréquence de rafraichissement de 90Hz, la fluidité sera bien sûr au rendez-vous. Sa diagonale de 6″ ne l’empêche pas d’avoir un design plutôt contenu. Du côté colorimétrie, le tout est plutôt fidèle. Il sera également possible de modifier le profil de couleurs afin de matcher au mieux avec votre utilisation.

La surcouche

Ce Google Pixel 5 dispose de la toute dernière version d’Android, la 11e. L’un des plus gros avantages des smartphones de la gamme Pixel, c’est la surcouche. Point de rajout inutile, lourd et encombrant comme on peut trouver chez les surcouches des autres constructeurs. Ici, c’est la sobriété, la simplicité et les performances qui sont mises en avant.







A l’utilisation tous les jours, c’est un vrai régal. Tout est fluide et aucun ralentissement n’est pas à déplorer lors de notre test. Que ce soit pour de la navigation web ou du jeu vidéo, rien ne fera trembler ce Google Pixel 5.

Appareil photo

Sur ce Pixel 5 nous retrouvons un module avec 2 capteurs photos. Le capteur principal reprends le même que son petit frère, le Pixel 4. C’est un capteur de 12Mpx avec une ouverture de f/1.7. Et malgré peu de pixels, le rendu est de très bonne facture. Que ce soit en pleine journée ou en pleine nuit, le Pixel 5 offre de magnifiques clichés. Les algorithmes maisons n’y sont pas pour rien, chapeau bas aux développeurs !





Ci-dessous une comparaison de photos en intérieur et de nuit, là où c’est le plus marquant, avec le Realme X2 Pro. On remarque que les couleurs du Pixel 5 sont plus proches de la réalité. Le grain est également moins présent, ce qui donne un résultat plus agréable.

Pixel 5 à gauche, Realme X2 Pro à droite

Pour une photo de nuit, la différence est encore plus flagrante.

Pixel 5 à gauche, Realme X2 Pro à droite

Autonomie et performances

Au niveau des performances, ce Pixel 5 se place dans le milieu/haut de gamme. Nous retrouvons un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 765G. Bien entendu, ce dernier permet au smartphone d’offrir la 5G, désormais disponible en France. La partie graphique est gérée par la puce Adreno 620, largement suffisante pour faire tourner quelques jeux pas très gourmands. Avec 8Go de RAM, le multitâche sera fluide et efficace même si pour ce budget, un poil de RAM supplémentaire n’aurait pas été de trop.

Afin de quantifier cette puissance, j’utilise Antutu Benchmark. Ce dernier nous donne un score assez peu élevé au vu du tarif du smartphone. En effet, avec ses 282000, il se classe au niveau Realme 6 Pro ou encore du Galaxy S9, datant de 2018.

L’autonomie n’est pas un point à négliger lors de l’achat d’un smartphone. Ce Pixel 5 en à sous le capot avec 4000mAh, bien supérieur à son prédécesseur et ses 2800mAh. Dans la réalité, il vous sera facile de tenir au minimum 2 jours avec une utilisation basique. Avec une utilisation intensive, la journée sera tenue avant un passage à la charge. En parlant de la charge, c’est sûrement ma plus grande déception. En effet, pas de charge rapide ici, il vous faudra compter pas moins d’1h45 pour une charge complète.

Conclusion

C’est le premier Google Pixel que j’ai entre les mains, et c’est une très bonne découverte. Que ce soit la prise en main, la fluidité, l’autonomie ou encore la photo, c’est un sans faute. La marque de la Silicon Valley sait faire de bons smartphones et elle le montre encore avec ce modèle là. Attention cependant, le tarif est à la hauteur de la prestation. Disponible chez Darty, il faudra débourser pas moins de 629€ pour se procurer ce smartphone. Si vous en avez les moyens, foncez !

Google Pixel 5 629 8.5 Design 9.0/10

















Appareil photo 9.0/10

















Performances 7.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Points positifs Qualité des photos de nuit

Une prise en main très agréable

Enfin un smartphone "petit" Points négatifs Recharge un peu lente

Performances un peu à la traîne

Pas d'extension de mémoire Acheter chez Darty