Publicité

Trois ans déjà que les utilisateurs du célèbre lecteur, VLC, n’ont plus effectue de mise à niveau de leur application. Trois longues années, durant lesquelles ils ont dû supporter l’impossibilité de lire certaines vidéos pour non prise en charge des formats par la version actuelle du lecteur. VideoLan, maison créatrice de VLC média Player, annonce le déploiement à venir de VLC 4.0. De nombreuses bonnes surprises accompagneraient cette mise à jour du lecteur. Deux majeures d’entre elles vous seront présentées dans cet article.

La nouvelle interface de lecture proposée par VLC 4.0

Dans une interview récente, accordée au site Protocol, le Président de la Fondation VideoLan a annoncé, comme première nouveauté importante, dans la mise à jour à venir du lecteur VLC, le changement de l’interface. Le VLC 4.0 présenterait une interface bien différente de la version actuelle. On devrait assister notamment à l’abandon du fond gris clair le caractérisant au profit d’une apparence plus moderne. Le nouveau design serait ainsi plus en phase avec les exigences graphiques et technologiques du moment. Cette rénovation du « meilleur » lecteur multimédia de Windows faciliterait l’utilisation des transparents, très populaires sur la version 10 du système d’exploitation de Microsoft.

VLC 4.0 : l’approche vers un lecteur web

En second lieu, le nouveau VLC 4.0 présenterait une meilleure compatibilité à la lecture des vidéos en ligne, sans nécessité d’installer un programme. La version 4.0 proposée par VideoLan s’apparenterait à un Webassembly et un JavaScript capable de lire la majorité des formats des fichiers multimédias disponibles sur le Web. Le mythique logiciel de lecture veut ainsi refaire peau neuve, sortir de sa zone de confort pour se mettre à niveau de nombreux lecteurs concurrents. La Fondation créatrice n’a tout de même pas précisé le délai exact du déploiement de cette mise à jour de l’application. Quelques-uns de ses points resteraient à peaufiner afin que VLC puisse retrouver toute sa notoriété d’entre-temps.

Publicité