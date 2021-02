Huawei pourrait annoncer sa console de jeu cette année

Publicité

Asphyxié par les restrictions américaines, depuis plusieurs années, Huawei prévoirait une diversification d’activités pour sortir de sa dépression économique actuelle. Le géant chinois des Smartphones et Télécoms envisagerait faire son entrée dans le monde des jeux vidéo. Des PC gaming et peut-être même, le première console de salon de l’entreprise seraient déjà dans ses fourneaux et leur lancement devrait intervenir avant fin 2021.

Huawei part à l’assaut du marché des jeux vidéo

A en croire cette information provenant d’un influenceur sur un site crédible, la Firme de Shenzhen manifesterait l’envie de produire des PC gaming. Une option qui permettrait à Huawei de moins dépendre de sa principale activité, les Smartphones. En effet, la vente de ces derniers traverse une mauvaise passe avec le maintien des restrictions américaines et européennes. Huawei qui espérait un assouplissement de la position de la Maison Blanche ne voit toujours aucune lueur d’espoir poindre. L’entreprise compterait donc sur cette nouvelle orientation pour relancer ses activités. Notons que des essais avaient déjà été faits en 2020 avec le PC Honor. Ils devraient se poursuivre avec l’expansion de la gamme MateBook en 2021 pour aboutir, avant la fin de l’année, au lancement d’une console de jeu vidéo propre à Huawei.

Une console Huawei : une ambition avec peu de moyens

L’objectif, à termes de Huawei, serait bien la production d’une console de salon à l’image des PlayStation et Xbox. Une ambition qui pourrait paraître étonnante quand on sait que Microsoft et Sony sont presqu’intouchables dans le domaine des jeux vidéo et détiennent les brevets de tous les jeux. Huawei rencontrerait ainsi des difficultés à travailler avec l’entreprise américaine pour développer des applications. Mais, l’entreprise japonaise pourrait se montrer plus coopérative en acceptant de collaborer avec son homologue chinois dans son projet. Pour l’heure, Huawei ne gagnerait rien à se déclarer concurrent des deux mastodontes (Microsoft et Sony). D’ailleurs, l’entreprise chinoise ne semble pas encore en avoir les moyens et prioriserait les PC gaming. A moins qu’une annonce future vienne tout changer.

