Xiaomi Mi TV Q1 : QLED 4K, 75 pouces et 120 Hz à moins de 1000 euros

Après s’être lancé dans le marché de la télévision, Xiaomi proposait des modèles entrée et milieu de gamme. Cette fois-ci, le constructeur chinois lance un téléviseur haut de gamme, le Xiaomi Mi TV Q1, à un prix de moins de 1000 euros. La concurrence a-t-elle du souci à se faire ?

Un téléviseur premium et immersif

Xiaomi lance une nouvelle télévision sous Android TV : la Mi TV Q1 75″. Elle propose un écran QLED 4K, une connectique HDMI 2.1 et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Le téléviseur est compatible avec les standards HDR HDR10+ et Dolby Vision. La technologie QLED permet un contraste de un contraste de 10000:1.

L’audio se veut tout autant immersif que l’écran : le système embarqué possède 6 haut-parleurs pour un total de 30 W (2 tweeter, 4 woofer). Les technologies Dolby Audio et DTS-HD sont également présentes.

Le design a été complètement revu comparé à la gamme de l’année précédente : les bords sont extrêmement fins et les finitions retravaillées. Selon Xiaomi, le design se veut « minimaliste et élégant », et nous trouvons cela très réussi.

Un téléviseur orienté gaming

Xiaomi cherche également à séduire les joueurs. En effet, le taux de rafraîchissement à 120 Hz et la connectique HDMI 2.1 promettent une expérience de jeu idéale. Avec l’arrivée de la Playstation 5 et de la Xbox Series X, ce téléviseur permettra de profiter des dernières technologies de ces consoles. De ce fait, Xiaomi a intégré un mode jeu qui permet de réduire la latence.

Android TV pour le divertissement

Android TV en version 10 anime ce téléviseur. Les applications YouTube, Amazon Prime Video et Netflix sont déjà installés et on retrouve des boutons Prime Video et Netflix sur la télécommande. Enfin, Google Assistant propose expérience toujours plus simple pour l’utilisateur.

Mi TV Q1 : prix et disponibilité

Pendant sa conférence, Xiaomi a annoncé un prix de 1299 euros pour le Mi TV Q1 75″, mais on ne sait pas si ce sera le même en France. La commercialisation est prévue pour mars. Comme souvent, une offre de précommande est lancée pour profiter de 300 euros de réduction. Ainsi, le téléviseur passe sous la barre des 1000 euros !

