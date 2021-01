Netflix : le prix des abonnements va bientôt augmenter

Publicité

Mauvaise nouvelle pour les fans de la plateforme de SVOD Netflix, les abonnements pourraient voir leur prix augmenter en Europe. C’est en tout cas ce que présagent plusieurs analystes américains du cabinet de conseil financier et d’investissement The Motley Fool.

Après avoir passé le cap des 200 millions d’abonnements, Netflix serait sur le point d’augmenter le prix de son abonnement en Europe. Une décision dans l’ère du temps suite aux récents changements de tarification dans de nombreux pays.

Des abonnements Netflix plus chers très prochainement

Reprenons avant toute chose l’évolution du prix des abonnements dans le monde avant de se concentrer sur l’Europe. Durant le mois d’octobre 2020, l’Amérique du Nord a déjà goûté à une augmentation tarifaire sur les abonnements les plus chers : 1 dollar supplémentaire pour le Standard et 2 dollars pour le Premium. Du côté du Royaume-Uni, la tarification est aussi à la hausse sur ces deux abonnements. La justification de ces changements de prix est l’investissement toujours plus important de l’entreprise dans la production de nouveaux contenus audiovisuels.

Revenons maintenant à nos moutons. The Motley Fool vient en effet d’annoncer que Netflix devrait prochainement augmenter le prix de ses abonnements en Europe. Pour justifier ce changement de politique tarifaire, le cabinet déclare que « Netflix produit plus en plus de contenu en Europe ».

Un schéma de hausse des prix entre chaque région

Les analystes ajoutent dans leur rapport « Il convient également de noter que Netflix a suivi un schéma de hausse des prix dans le passé. Elle teste généralement une augmentation de prix au Canada avant d’étendre des changements de prix similaires aux États-Unis. Puis elle teste au Royaume-Uni avant de s’intéresser à l’Europe. » Ce constat a par exemple était fait en 2019. Netflix avait augmenté la tarification de ses abonnements au Royaume-Uni en mars, pour ensuite faire de même Europe durant le mois d’avril.

The Motley Fool déclare ensuite que si une augmentation de 1 euro par mois venait à se faire dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), cela représenterait pour Netflix « un revenu annuel supplémentaire d’environ un demi-milliard de dollars au taux de change actuel (1,22 $ par euro). »