Google Messages ne va plus fonctionner sur plusieurs smartphones Android

Publicité

L’application de SMS et de messagerie instantanée Google Messages vient d’annoncer une mauvaise nouvelle à ses utilisateurs. En effet, le service ne sera bientôt plus supporter par une multitude de smartphones Android dès le mois d’avril 2021.

Google déploie depuis de nombreuses années une multitude d’applications de services. Les plus essentielles et présentent sur la plupart des smartphones sont Google Maps, Messages ainsi que Téléphone. Loin de proposer des services n’évoluant pas dans le temps, l’entreprise de Mountain View ajoute sans cesse de nouvelles fonctionnalités. On peut par exemple penser à l’enregistrement automatique des appels inconnus ou la présence d’informations sur les centres de dépistage Covid-19. Cependant, la firme ne peut plus assurer le support de certains appareils Android au bout d’un moment.

Google Messages ne fonctionnera plus sur certains smartphones Android

Riche de plus d’un milliard de téléchargements, l’application Google Messages est aujourd’hui une référence. Jouant la carte de la nouveauté, le logiciel ne cesse de s’améliorer de jour en jour. Cependant, Google vient de dévoiler une nouvelle qui ne devrait pas faire plaisir à tout le monde.

En effet, une ligne de code découverte par le site XDA Devlopers dans la version 7.2.203 de Google Messages n’annonce rien de bon. On peut ainsi lire « À partir du 31 mars, Messages s’arrêtera de fonctionner sur les appareils sans certifications, comme celui-ci. » De ce fait, les appareils Android ayant installé l’application hors du Google Play Store ne pourront plus utiliser ce service de messagerie. On peut ainsi penser aux smartphones de Huawei dépourvus des services de Google, mais aussi aux personnes installant directement l’APK depuis des boutiques d’applications alternatives.

Publicité

Aucune explication quant à cette décision n’a été pour le moment prononcé par Google. Cependant, il semblerait fortement probable que ce changement de politique soit lié au futur protocole de chiffrement des messages RCS de l’application Google Messages. La fonctionnalité est en ce moment en test et devrait être déployée mondialement au courant de l’année 2021.