Huawei AppGalery : la boutique d’applications fait peau neuve

Depuis bientôt deux ans, Huawei ne peut plus profiter des services de Google à cause des sanctions américaines. La marque a ainsi dû se réinventer afin de pouvoir proposer des services équivalents à ses utilisateurs. Concernant la disparition du Play Store, Huawei a lancé sa boutique d’application du nom de AppGalery. Ce 20 janvier, le constructeur de smartphones chinois a annoncé que l’interface de son application faisait peau neuve.

Dans un communiqué de presse, Huawei a dévoilé le renouveau de son AppGalery. Avant toute chose, l’entreprise rappelle que sa boutique d’application compte aujourd’hui plus de 530 millions d’utilisateurs actifs par mois en 2020. Afin de conquérir encore plus de personnes avec une meilleure expérience utilisateur, l’application fait aujourd’hui peau neuve.

AppGalery : la boutique d’application Huawei change d’interface

Après avoir lancé récemment l’AppGalery sur Windows 10, Huawei a décidé de revoir son application pour smartphones Android. Dans son ensemble l’interface devient plus épurée et copie sans se cacher la boutique d’application d’Apple : l’App Store.

On retrouve désormais en bas de l’application plusieurs catégories. Pour commencer, on remarque l’ajout d’un onglet Recommandé. Cette section permet aux utilisateurs de smartphone Huawei de découvrir de nouvelles applications et jeux choisis par l’équipe d’AppGalerry. Comme chez Apple, vous pourrez ainsi voir des articles dédiés à des thématiques ou bien à une application. De plus, on retrouve sur cette page une sous-section Promotion (comprends les offres permettant de récupérer du cashback) et une autre du nom de Cadeaux (regroupe les applications gratuites ou profitant d’une remise).

Juste à côté de ce premier onglet, on découvre que Huawei a créé une section dédiée aux applications, et une autre pour les jeux dans son AppGalery. Chacun de ses onglets permet bien évidemment de découvrir de nouvelles applications, mais aussi une sous-section Promotion et Wish List (liste de souhaits).

La mise à jour de l’AppGalery est d’ores et déjà disponible en France, et dans plusieurs pays européens (Espagne, Portugal, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne et Italie).

