Logitech Rally Bar : une nouvelle ère pour la visioconférence

Publicité

En cette période de pandémie mondiale liée au coronavirus, la priorité est donnée au télétravail et aux visioconférences pour réduire au minimum la propagation de la maladie. Le nombre de personnes connectées dans la même heure a donc considérablement augmenté, rendant souvent de mauvaise qualité les images lors des visioconférences. C’est la solution à ce problème majeur du moment qu’apporte Logitech à travers ses deux produits le Rally Bar et le Rally Bar Mini. Découvrons-les ensemble dans cet article.

Logitech Rally Bar et Rally Bar Mini : deux solutions pour vos visioconférences

Les Logitech Rally Bar et Rally Bar Mini sont deux nouvelles caméras, haut de gamme, conçues par Logitech pour vos visioconférences en nombre moyen ou en petit nombre respectivement. Dotées d’une intelligence artificielle, leurs caméras motorisées 4K leur confèrent un zoom (optique et numérique) 5 à 15 fois meilleur que celles ordinaires. Grâce à six micros et trois haut-parleurs, vous bénéficierez d’une couverture audio optimale, quelle que soit la pièce avec isolement de bruits parasites. La possibilité est donnée d’y ajouter d’autres haut-parleurs Logitech. Les deux caméras assistées intègrent des fonctionnalités de détection et de reconnaissance vocale afin de recadrer automatiquement les interlocuteurs même en déplacement dans la pièce.

Deux produits pour répondre à tous besoins

Les Logitech Rally Bar et Rally Bar Mini sont compatibles avec les applications Microsoft Teams et Zoom qui y sont déjà installées par défaut. Un embarquement qui simplifie la connexion avec les collaborateurs. Ces caméras peuvent fonctionner de façon autonome, quand elles sont connectées à un réseau, ou avec un Mac ou un PC. La navigation sur l’interface vous est facilitée grâce à la télécommande. Logitech annonce qu’il les proposera en deux coloris (graphite et noir) pour permettre le choix le plus harmonieux à la pièce. Le lancement officiel se fera courant le premier trimestre pour le Rally Bar et le printemps pour le Mini. Il faudra débourser respectivement environ 4000 euros et 3000 euros pour les acquérir.

Publicité