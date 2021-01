Apple prépare un casque de réalité augmentée avec Face ID

Publicité

La réalité augmentée est un sujet au centre de nombreuses attentions des grandes entreprises électroniques telles qu’Apple. La firme californienne envisagerait d’exploiter cette technologie pour implémenter une fonctionnalité inédite dans son casque de jeu de réalité virtuelle. Il s’agit de la reconnaissance faciale Face ID déjà présente dans certains iPhone et iPad, mais qui se démarquerait en certains points. Cet article vous en donne un bref aperçu.

La différence majeure dans l’application de Face ID

Dans les smartphones et tablettes de la marque, Apple a utilisé l’identification faciale pour le déverrouillage des iPhone et iPad. Mais, dans le casque de jeu de réalité virtuelle, cette fonctionnalité serait destinée à autre chose. En effet, Face ID servira fondamentalement à identifier les participants à une même partie de jeu virtuel avec son casque. Chaque joueur qui décide prendre part à une partie, en ligne, identifiera les autres joueurs et pourra être identifié également par ces derniers. Ce n’est qu’après cela que la possibilité lui sera donnée de changer d’apparence avec l’autorisation des autres participants. Le désaccord d’un seul joueur empêchera le changement d’apparence souhaité par autre joueur.

La réalité augmentée mise à profit par Apple

Les dirigeants de la marque à la pomme ont toujours montré leurs intentions d’aller plus loin avec la technologie de la réalité augmentée. Et cette annonce d’une future possible intégration de l’identification faciale au casque de jeu virtuel vient confirmer leurs ambitions. Tout de même, Apple invite les joueurs à mettre à profit Face ID pour mieux réguler changement d’apparence. En effet, la modification d’apparence appelle à un changement physique du joueur aux yeux des autres dans la partie. Cette nouvelle représentation étant très aléatoire, elle peut susciter la sensibilité des joueurs appartenant à une certaine catégorie de la société (enfant, agent de sécurité…). C’est donc pour éviter la survenance de ces situations indésirables qu’Apple permet, avec la Face ID, d’empêcher un changement d’apparence ou d’exclure tout joueur jugé inapte.

