Typewise : un clavier atypique pour smartphone boosté par l’IA

Publicité

Typewise vient d’annoncer le lancement de son clavier de smartphone de troisième génération présenté au CES 2021 le 12 janvier dernier. Cette nouvelle technologie qui a d’ailleurs reçu le prix de l’innovation CES 2021, intègre une autocorrection basée sur l’Intelligence Artificielle (IA). Elle aide à réduire les fautes de frappe jusqu’à 4 fois plus que le Gboard ou le SwiftKey. Découvrez dans cet article quelques atouts de ce nouveau clavier.

Un clavier en phase avec les exigences de son temps

Le clavier de nouvelle génération est typique. Il augmente la productivité et protège la confidentialité sur les smartphones. La disposition en nid d’abeille de l’application est conçue pour la saisie à deux pouces et réduit de 80% les fautes de frappe frustrantes. L’IA du clavier prend déjà en charge plus de 40 langues et permet à l’utilisateur de taper simultanément dans plusieurs langues sans changer de clavier. Cette fonction de correction automatique intelligente qui apprend progressivement comment et ce que vous avez tendance à taper. De cette façon, après seulement quelques semaines d’utilisation de l’application, toute petite erreur devrait être corrigée instantanément. De même, il est 100% privé, toutes les données utilisateur restent sur l’appareil. Avec la confidentialité à sa base, Typewise 3.0 conserve la possibilité de travailler entièrement hors ligne, sans données de frappe accessibles par Typewise ou des tiers.

Disponible depuis début de 2021 dans l’App Store, cette version de l’application est entièrement gratuite, mais vous pouvez également acheter la version PRO pour obtenir des tonnes de fonctionnalités supplémentaires et d’options de personnalisation. Une fois que vous avez installé et activé Typewise Keyboard, c’est une bonne idée de suivre le bref tutoriel que vous trouverez dans l’application. Cela ne prendra qu’environ deux minutes pour apprendre tous les raccourcis sur le clavier, mais ce n’est pas trop compliqué. Par exemple, pour faire une majuscule, il vous suffit d’appuyer sur la touche et de faire glisser vers le haut. De même, pour ajouter une marque d’accent, il vous suffit de toucher une voyelle et de faire glisser vers la droite.

Publicité