Einova lance un boîtier qui désinfecte des objets et charge un smartphone

Le monde connaît une pandémie mondiale liée au coronavirus depuis plus d’un an. Toute idée innovante visant à freiner sa propagation ne peut être que bien perçue. On peut par exemple penser au boitier UV permettant de désinfecter le masque Razer. Le produit présenté par Einova, il y a quelques jours abonde dans ce sens. Cette société fait son entrée dans le monde des gadgets électroniques avec une invention révolutionnaire. Il s’agit du « Mundus Pro » un chargeur pour smartphone capable aussi de désinfecter des objets. Qu’en est-il réellement ?

Un boîtier pour recharger plus d’un téléphone

Le chargeur de téléphone portable que propose Einova est en forme d’un boitier. L’intérieur est compartimenté en deux parties. Chacune d’elle pouvant recevoir des objets. Mundus Pro est doté d’une batterie de grande capacité, il peut permettre de recharger simultanément près de trois smartphones. En effet, Mundus Pro comporte bouts de recharge sans fils (deux points de 10 W et un port USB de 18W). Un mélange de types de charges qui facilite sa compatibilité avec diverses marques de téléphones (Android, Samsung, Huawei ou iPhone). Tous les points de recharge offrent la fonctionnalité de charge rapide à votre téléphone.

Un boîtier efficace dans la lutte contre le COVID-19

Un appareil pouvant débarrasser tous les objets que nous manipulons d’éventuels microbes ! Que pouvions-nous souhaiter de meilleur en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus ? Le Mundus Pro de Einova a une efficacité certifiée à près de 100% par de nombreux laboratoires et organismes internationaux. Il peut éliminer les microbes de nombreux objets (montre, bracelets, bijoux, écouteurs, clés, smartphones…). Il suffit pour cela d’introduire l’objet dans l’un des compartiments intérieur et de refermer. Cet appareil se sert d’ampoules UV-C à large spectre et de LED UV-C pour agir efficacement. Actionnées simultanément, ces lampes usent de leurs rayons pour venir à bout des parasites rôdant éventuellement sur vos objets. Les lumières sont interrompues automatiquement à l’ouverture du boitier pour préserver l’homme. Grâce à des parois intérieures parfaitement texturées et un revêtement en titane, aucun microbe ne sort vivant de Mundus Pro. Il est disponible pour environ 150 euros.

