Le nouvel écran Xiaomi offre du Full HD pour 99€

Dans sa quête perpétuelle de répondre aux besoins des consommateurs, Xiaomi diversifie ses produits. Le deuxième constructeur chinois de smartphones a ainsi décidé de se lancer, depuis quelques années, à l’assaut des écrans LCD pour PC. Et c’est l’Europe, en l’occurrence la France, qui a été choisie pour le lancement de son deuxième écran d’ordinateur. Le nouveau moniteur IPS « Le Xiaomi Mi 23,8″ Desktop Monitor 1C » se veut bien plus avancer et accessible que son prédécesseur. Lisez cet article pour savoir les plus importantes informations sur ce produit.

Un écran IPS LCD pour PC aux caractéristiques acceptables

Quelques mois seulement d’expérience ont suffi à Xiaomi pour se révéler au monde dans le segment des moniteurs. En effet, le constructeur chinois a dévoilé, il y a deux jours, son second écran pour ordinateur, le Xiaomi Mi 23,8″ Desktop Monitor 1C. L’entreprise a veillé cette fois-ci sur de nombreux détails qui lui avaient échappé dans le modèle précédent. Ainsi, on retrouve un écran plus petit avec une meilleure définition Full HD pour une résolution 1920 x 1080 pixels. Grâce à une dalle IPS LCD l’utilisateur bénéficie d’images fidèles avec des couleurs plus vives. Le champ de vision de l’écran avoisine 180 degrés et le taux de refroidissement du moniteur est de 60Hz en 6ms

Un moniteur plus accessible avant la fin de l’hiver

Pour rendre son nouveau moniteur plus accessible à ses utilisateurs, Xiaomi a tout de même concédé certains sacrifices. Ainsi, les entrées VGA et HDMI ont été réduites à une par connectique. Les fonctionnalités DisplayPort, casque et USB n’y sont plus intégrées. Une connectivité très limitée qui justifie certainement le prix de vente fixé à environ 150 euros au lancement. Mais, une réduction de 33% est effectuée durant les soldes d’hiver. Vous aurez donc à débourser beaucoup moins pour l’acquérir. Cette occasion est à saisir car elle risque de ne pas se représenter de sitôt.

