Nvidia Corporation est une spécialisée dans la conception des processeurs, cartes et puces graphiques) pour PC et consoles de jeux. Comme à son habitude, le géant californien des petits conducteurs vient d’effectuer les mises à jour annuelles sur son célèbre boîtier Shield. La plus importante d’entre elles concerne la compatibilité avec les manettes des consoles de jeux les plus célèbres du moment. Lisez ce qu’il en est dans cet article.

La compatibilité avec de célèbres consoles de salon

L’entreprise américaine, de renommée mondiale, a procédé au déploiement, une 27eme année consécutive en 6 ans, de ses mises à jour périodiques sur son support de gaming. Il s’agit de la version 8.2.2 de la Shield TV de Nvidia qui est désormais compatible avec les manettes DualSense de la PS5 et Xbox Controller des Xbox Series S/X. Une bonne nouvelle pour tous ceux ayant la box Android TV voulant renouveler leurs manettes. Une ouverture d’horizon multimédia qui permettra de profiter à la fois du service GeForce Now et des jeux Android proposés par le constructeur. Notons que ces mises à jour ne changent rien aux fonctionnalités antérieures de la Shield. La télécommande reste toujours utilisable pour lancer des applications.

La mise à jour 8.2.2 du boîtier Shield rend la Shield TV compatible avec les manettes des consoles PS5 et Xbox Series S/X. Mais cette compatibilité n’est pas automatique. Il faut d’abord que le joueur l’active par des combinaisons de touches propres à chaque type de manettes. Tout commence d’abord par l’appairage des manettes au Shield en activant le Bluetooth de ce dernier. S’il s’agit d’une DualSense, il faut maintenir les touches PlayStation et Share jusqu’à faire clignoter la barre lumineuse des manettes. Quant à la Xbox Controller il suffira d’appuyer simultanément la touche d’association et faire clignoter la touche Xbox. Une fois que cela est effectué vous pourrez vous servir de vos manettes de PS5 ou Xbox Series pour vous distraire entre ami(e)s ou en famille.

