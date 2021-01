Découvrez les messageries les plus utilisées en France (WhatsApp, Signal, Messenger…)

Publicité

Les messageries instantanées sont aujourd’hui un élément de débat à eux seuls. Face aux récents changements de politiques de Facebook vis-à-vis de WhatsApp, de plus en plus d’utilisateurs réfléchissent en effet à des options plus respectueuses de leur vie privée. Avant tous ces évènements, Statista Global Consumer Survey a eu l’occasion de faire une étude afin de faire le point sur les applications les plus utilisées.

Mort depuis un moment, les SMS ont laissé leur place aux applications de messageries instantanées : WhatsApp, Messenger, Signal, Snapchat, Discord… Découvrons ensemble les services les plus utilisés par les Français.

Quelle application de messagerie instantanée les Français utilisent-ils ?

Une récente étude publiée le 19 janvier 2021 nous a permis d’en apprendre un peu plus sur les services de messagerie instantanée utilisés par la population française en 2020. Les résultats présentés dans ce rapport présentent les applications les plus utilisées régulièrement en juillet/août 2020.

On remarque ainsi que les services de messagerie instantanée de Facebook sont les mieux représentés. En effet, Messenger est utilisé régulièrement par 79% des utilisateurs et WhatsApp par 61%. Statista constate ainsi que “Malgré l’émergence de plusieurs plateformes concurrentes et le mécontentement croissant d’une partie de ses utilisateurs, Facebook domine toujours très largement le marché occidental des messageries instantanées”.

Un revirement de situation en 2021 ?

Malgré cette domination de Facebook depuis des années, la donne est en train de fortement changer pour les applications de messagerie instantanée de la firme de Mark Zuckerberg. De récentes modifications dans la politique de gestion des données de WhatsApp ont en effet fait réagir de nombreux utilisateurs sur le partage de leurs données personnelles. Ainsi, beaucoup de personnes ont migré vers l’application Signal ou Telegram. On peut d’ailleurs constater à travers un graphique de Statista l’évolution des téléchargements de chacune de ces solutions.

On peut ainsi constater une chute des téléchargements de WhatsApp depuis le 6 janvier 2021, soit le moment où la nouvelle politique de l’application a été découverte. Les utilisateurs ont ensuite réagi en se tournant vers Signal et Telegram, des solutions plus respectueuses de la vie privée.