Mortal Kombat : découvrez le synopsis et les photos du film

Les jeux vidéo Mortal Kombat reviennent au cinéma en avril prochain ! Après les précédentes adaptations de 1995 (avec Christophe Lambert) et 1997, New Line Cinema propose cette année un reboot R-rated, plus sanglant et violent.

L’affiche américaine du film

Ce reboot sera réalisé par Simon McQuoid, qui réalise là son premier long-métrage. Parmi les producteurs, nous comptons ni plus ni moins que James Wan. Nous lui devons la réalisation de plusieurs films d’horreurs. Parmi eux, les deux premiers volets des sagas Conjuring et Insidious ou même le premier Saw. Nous lui devons également le film de super-héros Aquaman ou le septième volet de Fast and Furious.

A la base de l’histoire, nous retrouvons un certain Oren Uziel. Ce dernier a déjà eu de l’expérience avec Mortal Kombat. En effet, il a co-écrit en 2010 le court-métrage Mortal Kombat : Rebirth. Court-métrage à l’origine de la websérie Mortal Kombat : Legacy diffusé de 2011 à 2013. Oren Uziel a ensuite scénarisé 22 Jump Street ou The Cloverfield Paradox, notamment. Enfin, il a été engagé pour écrire la suite de Détective Pikachu.

Découvrez le synopsis du film

Il y a quelques jours a donc été dévoilé le synopsis officiel du film que voici. (La traduction a légèrement modifié le texte pour plus de compréhension) :

Le combattant de MMA, Cole Young, habitué à se battre pour de l’argent, ignore son héritage – ou pourquoi Shang Tsung, l’empreur de l’Outre-Monde, a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, cryomancien d’un autre monde, sur la piste de Cole. Inquiet pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, major des Forces Spéciales qui possède la même marque de naissance en forme de dragon que Cole. Bientôt, il se retrouve au temple du Seigneur Raiden, Dieu aîné et protecteur du Royaume de la Terre, qui accorde son sanctuaire à ceux possédant la marque. Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les ennemis de l’Outre-Monde, aux côtés des plus grands champions de la Terre, dans une bataille aux enjeux importants pour l’univers. Mais Cole sera-t-il capable de débloquer son arcane – l’immense pouvoir résidant en son âme – à temps, non seulement pour sauver sa famille, mais pour arrêter l’Outre-Monde une bonne fois pour toutes ? Warner Bros.

Concernant le casting, Lewis Tan (Deadpool 2 et la série Wu Assassins) interprétera le personnage de Cole. Nous retrouverons également :

Ludi Lin ( Powers Rangers , Aquaman ) dans le rôle de Liu Kang ;

( , ) dans le rôle de ; le cascadeur Max Huang dans le rôle de Kung Lao ;

dans le rôle de ; Josh Lawson ( Légendes vivantes , Scandale ) dans le rôle de Kano ;

( , ) dans le rôle de ; Jessica McNamee ( Battle of the Sexes , En eaux troubles et la série Sirens ) dans le rôle de Sonya Blade ;

( , et la série ) dans le rôle de ; Tadanobu Asano ( Ichi the Killer , Thor , Midway ) dans le rôle de Raiden ;

( , , ) dans le rôle de ; Chin Han ( Ghost in the Shell , Skyscraper ) dans le rôle de Shang Tsung ;

( , ) dans le rôle de ; Mehcad Brooks (la série Supergirl ) dans le rôle de Jax ;

(la série ) dans le rôle de ; Joe Taslim ( Fast and Furious 6 , The Night Comes for Us ) dans le rôle de Sub-Zero ;

( , ) dans le rôle de ; et Hiroyuki Sanada (Ring et prochainement dans Army of the Dead) dans le rôle de Scorpion.

Plusieurs photos dévoilées

Enfin, Entertainment Weekly a dévoilé plusieurs photographies du film où l’on peut voir les personnages :















Le film est attendu dans les salles françaises (si elles ouvrent) pour le 14 avril prochain. Aux États-Unis, le film, étant une production Warner, sortira le 16 avril à la fois en salles et sur HBO Max.