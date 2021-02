iPhone 13 : son écran va s’équiper d’une fonctionnalité très pratique

Publicité

Les prochains smartphones d’Apple ne seront annoncés qu’en septembre prochain. Avant cette date fatidique, les rumeurs et fuites d’informations vont foisonner sur internet. Récemment, nous avons appris que l’iPhone 13 aurait une fonctionnalité très intéressante grâce à son nouvel écran : un mode always-on.

Une fonction ancestrale des smartphones Android s’apprêterait à arriver sur les iPhone : le mode always-on. Selon une récente fuite, l’appareil aurait une dalle OLED 120 Hz LTPO afin de proposer la fonctionnalité.

Le mode always-on pour les écrans de l’iPhone 13 Pro

Dans une vidéo publiée sur YouTube le 14 février, le vidéaste EverythingApplePro a dévoilé de nouvelles informations en collaboration avec Max Weinback, un informateur de renom dans le monde des smartphones. La première information révélée par les deux compères est l’arrivée d’un nouvel écran pour les iPhone 13 Pro. Ce dernier intégrerait une dalle OLED 120 Hz ProMotion disposant de la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor).

Déjà utilisé par Apple avec ses montres connectées récentes comme l’Apple Watch Series 6, cette dernière permet aux utilisateurs de profiter du mode always-on. Ainsi, l’écran pourrait rester allumé en permanence des informations lorsqu’il est en vieille en consommant très peu d’énergie. Selon l’information, ce mode permettrait d’afficher des informations essentielles comme l’heure, le niveau de batteries et les notifications.

D’autres petites informations

À travers cette vidéo, Maw Weinbach a aussi fait part qu’Apple travaillerait sur la technologie MagSafe. La firme de Cupertino réfléchirait selon lui à intégrer des aimants plus puissants sur ses iPhone 13, mais aussi de recharger plus vite les smartphones. Pour la partie photographie, la marque implémenterait un mode astrophotographie automatique. Pour finir, l’objectif ultra grand-angle serait déployé sur l’ensemble de la gamme et un mode portrait pour la prise de vidéo avec la caméra selfie ferait son apparition.

Selon de récentes rumeurs, Touch ID ferait son grand retour sur les smartphones d’Apple avec l’arrivée des iPhone 13. Le Wi-Fi 6E serait aussi de la partie. Reste désormais à patienter quelques mois pour avoir confirmation de ses informations.

