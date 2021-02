Microsoft Teams s’équipe de nouvelles applications : Milestones et Bulletins

L’ère du télétravail aura réussi à de nombreux acteurs, et notamment aux services de messagerie pour entreprise. La plateforme ayant fait le plus de bruit est bien évidemment Zoom, mais la solution de Microsoft, Teams, a aussi connu un grand succès. La firme de Redmond vient d’ailleurs d’introduire récemment de nouvelles applications pour son service : Bulletins et Milestones.

Après avoir annoncé la fin du support de Edge premier du nom, ou encore l’arrivée de la plateforme Viva, Microsoft continue de travailler afin de répondre aux besoins de ses utilisateurs, et principalement les entreprises avec des nouveautés pour Teams.

Microsoft lance Bulletins et Milestones dans Teams

Avec la force de frappe de Microsoft, il n’est pas étonnant de voir la firme de Redmond mettre les bouchées doubles afin de répondre aux attentes des entreprises durant la crise sanitaire de Covid-19. Pour cela, la société vient par exemple de dévoiler deux nouvelles applications à son service de messagerie Teams.

Pour commencer, Bulletins va avoir le même objectif qu’un intranet, soit la diffusion de différents types d’informations aux équipes. Directement intégrée à l’application Microsoft Teams, cette nouvelle application permettra d’annoncer à travers des articles des nouveautés comme par exemple l’arrivée d’un nouvel employé, les résultats d’un concours interne ou bien une mise à jour sur un projet. Des vidéos, images et boutons d’actions pourront d’ailleurs être implémentés dans ces communications afin de les rendre plus vivantes et interactives. Des statistiques seront d’ailleurs disponibles afin de permettre aux supérieurs d’avoir un suivi autour de la consultation de leurs publications.

Seconde nouvelle application : Milestones. Cette solution va faire office de tableau de bord permettant à des managers de suivre les tâches à accomplir, mais aussi l’état d’avancement d’un projet. Introduit directement dans Microsoft Teams, l’utilitaire permettra ainsi de faciliter la communication avec les collaborateurs autour des tâches journalières à effectuer. Il sera par exemple possible d’affecter à ces dernières des deadlines, un état de priorité, des commentaires…