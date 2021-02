Prime Video : Les nouveautés du mois de Février 2021

Publicité

C’est un mois de février bien maigre qu’Amazon Prime Video nous dévoile. En effet, peu de nouveautés et c’est bien dommage, car nous avions été habitués à mieux les mois précédents. Espérons que le mois prochain rattrapera un peu le coup. Pour rappel, le coût de l’abonnement est de 49€/an ou 5,99/mois. En plus de Prime vidéo, vous avez accès à Prime reading (emprunt de livres pour Kindle), Prime Music, Prime Gaming (twitch) et la livraison en 1 jour. Notez que Amazon propose un essai gratuit de 30 jours. Découvrons le contenu Prime Video de ce mois de février 2021.

Séries originales

L’Internat : Las Cumbres – 19 février

Dans un internat coupé du monde à Las Cumbres, des adolescents vivent complètement isolés du monde extérieur. Jugés rebelles et difficiles, l’enseignement et la discipline qui leur sont dispensés sont stricts afin de les réintégrer dans la société. Toutefois, la forêt autour du pensionnat abrite légendes et dangers qui menacent les élèves.

Films originaux

Bliss – 5 février

Alors qu’il vient de divorcer, Greg (Owen Wilson) rencontre Isabel (Salma Hayek). Cette dernière est persuadée que le monde dans lequel ils vivent n’est qu’une simulation informatique. Après avoir douté, Greg découvre qu’il y a un peu de vérité dans ses propos.

La carte des petites choses parfaites – 12 février

Un adolescent revit le même jour dans une boucle temporelle. Il fait la rencontre de Margaret, également coincée dans la même boucle temporelle. Une histoire d’amour va naître et ils feront tout pour rendre ce jour sans fin parfait.

À retrouver également ce mois-ci sur Amazon Prime Video

1er février

Moonlight

Skyline – L’épisode final de la saga

Siren – Saisons 1 & 2

Anne Roumanoff – Tout va bien

Un Prince à New York

Dreamgirls

Le flic de Beverly Hills

Le flic de Beverly Hills 2

2 février

The Good Doctor – Saison 3

Horizon Line

5 février

The Bold Type – Saison 4

Kev Adams – Sois 10 ans

8 février

Seuls

Soulmates – Saison 1 (nouvelle série)

12 février

Palm Springs

16 février

Come Away (avec Angelina Jolie)

Laurent Gerra – Sans Modération

19 février

Jack Reacher: Never Go Back

21 février

Moi, Tonya

26 février

Force of Nature

Coup de cœur du mois pour l’inévitable flic de Beverly Hills et Bliss qui parait intéressant !

À vos zapettes !