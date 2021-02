Samsung travaille sur des écrans enroulables et coulissants

Publicité

Après les écrans pliables des Fold et Z Flip, Samsung travaille à présent sur des écrans enroulables et coulissants. Cette technologie pourrait servir à de nombreux appareils. On pense aux écrans de smartphones, mais des TV pourraient également en être équipées.

Après le pliable, l’enroulable

Source : Let’s Go Digital

En 2019, Samsung a été le précurseur de la mini-révolution du monde du smartphone en sortant le Samsung Galaxy Fold. Les écrans pliables peinent encore à se faire une place dans le marché, la technologie étant onéreuse. Mais Samsung s’intéresse dores et déjà à une nouvelle innovation : les écrans enroulables. En intégrant ce type d’écran à un smartphone, on aurait accès aux mêmes avantages d’un écran pliable, à savoir la possibilité d’avoir une grande taille d’écran dans un format réduit. Cependant, avec un smartphone déroulable, l’épaisseur du smartphone serait réduite. L’ergonomie serait bien plus attrayante qu’un smartphone pliant, comme on peut le voir sur la photo de Let’s Go Digital.

Le vice président de Samsung, Choi Kwon-youn, a confirmé l’arrivée de smartphones construits autour d’écrans qui s’enroulent ou qui coulissent. Pour l’instant la firme américaine n’en est qu’au stade du développement, mais il ne serait pas étonnant de voir naitre un prototype d’ici peu. D’autant plus que la concurrence a déjà présenté quelques concepts en la matière.

Samsung veut rattraper ses concurrents Oppo, LG et TCL

Depuis quelques années, Samsung est le leader incontesté dans le domaine des smartphones pliables. Cependant, LG et Oppo ont récemment dévoilés des prototypes de smartphones qui coulissent avec des écrans enroulables. Lors de la conférence de presse du CES de cette année, LG a présenté le LG Rollable. C’est un smartphone qui se déroule automatiquement lorsque l’utilisateur appuie sur un bouton. Un évènement au cours du premier semestre est attendu pour la présentation du modèle, a indiqué la marque.

Le LG Rollable // Source : LG

Lors du CES 2021, TCL a aussi présenté des écrans qui se courbent. Avec 10 mm d’épaisseur, le smartphone est beaucoup plus fin qu’un pliable. Il s’étend de 6,7″ à 7,8″. La marque avait aussi présenté un concept de tablette avec un écran OLED de 17 pouces, enroulable.

