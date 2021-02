Odysee, la plateforme vidéo qui veut concurrencer YouTube

Publicité

YouTube est certainement la plateforme de vidéos comptant le plus grand nombre d’abonnés dans le monde. Mais, dans un univers où le nombre d’utilisateurs croit à un rythme exponentiel, on assiste à la multiplication des plateformes offrant ce service. C’est le cas d’Odysee. Ce nouveau-né parmi les fournisseurs numériques nourrit de très grandes ambitions.

Odysee : un nouveau-né qui veut se frotter aux grands

Lancée seulement en début du quatrième trimestre de l’année dernière, Odysee.com connait déjà une ascension fulgurante en termes de nombre d’utilisateurs. La nouvelle plateforme d’hébergement de vidéos commence, en effet, à attirer de nombreux internautes, surtout en France. Une attirance qu’elle doit certainement aux nombreux avantages qu’elle leur offre. Odysee propose un contenu très diversifié. On y retrouve des programmes pour tous âges (enfants, adolescents, jeunes et adultes). La Blockchain sur laquelle elle repose permet de réduire considérablement le ciblage publicitaire. La vie privée des utilisateurs se trouve ainsi préservée le maximum possible. Le nouveau site d’hébergement de vidéos ne sanctionne pas les contenus des vidéastes. Un critère qui l’oppose à YouTube et qui fait d’Odysee un concurrent sérieux pour YouTube.

Un nouveau venu qui pourrait vitre se bruler les ailes

L’arrivée d’Odysee dans le monde de plateformes d’hébergement de vidéos pourrait vraiment représenter une menace pour YouTube. En effet, les offres sont presque identiques sur les deux plateformes. La plus jeune d’entre elles à la particularité de ne rien interdire à ces utilisateurs. Elle devient ainsi, une alternative de choix pour les vidéastes bannis de YouTube. Un atout qui pèse certainement dans la balance et qui justifie cet afflux de nombreux internautes. Mais, cet atout pourrait aussi desservir la plateforme dans un futur proche. A force de se sentir à l’abri de sanctions, les internautes pourraient se livrer à des pratiques pouvant violer les règles de diffusion. Ce qui conduirait à la suspension du site par les instances en charge de faire respecter l’éthique sur les plateformes d’hébergement des vidéos.

