Android TV : Une nouvelle interface en avant goût de Google TV

Android TV devrait laisser prochainement la place à Google TV. En complément du fait que Google avait confirmé cela, plusieurs fabricants ont annoncé lors du CES 2021 leurs premiers produits sous Google TV. En attendant, une mise à jour d’Android TV destinée à plusieurs pays, dont la France, va être déployée.

Une refonte de l’interface d’accueil

Cette mise à jour d’Android TV va donc faire la transition, tout en douceur. Pour cela, la principale nouveauté est la refonte de l’écran d’accueil. Le menu dispose de trois onglets Accueil, Découvrir et Applications. Pour l’onglet Accueil, google indique “L’onglet Accueil est similaire à celui que vous connaissez déjà”. De ce côté là, pas de changement. Concernant l’onglet “découvrir “, il fait référence à l’onglet “pour vous” de Google TV. Cette section affiche des films et séries tendances les plus recherchés sur le moteur de recherche. Egalement, on y trouve des recommandations personnalisées basées sur vos goûts et vos préférences. les contenus affichés proviennent des différents catalogues, que cela soit Netflix, Prime vidéo ou Disney+.

Android TV

Android TV et les nouveaux onglets

Enfin, le dernier onglet “Applications” répertorie toutes les applis installées sur l’appareil, comme un gestionnaire d’applications. Le menu contient bien évidemment un lien vers le Google Play Store afin de permettre le téléchargement de nouvelles applis.

Le déploiement de cette nouvelle interface concerne la France, les États-Unis, l’Australie, le Canada et l’Allemagne. Ce déploiement est progressif et dépend parfois des modèles de téléviseurs. Toutefois, pour savoir s’il est possible d’en bénéficier dès à présent, il suffit d’effectuer les manipulations suivantes :

Cliquez sur le bouton Accueil

Sélectionnez Aide

Allez dans État et diagnostics, puis dans Mise à jour du logiciel système

Assurez-vous que mise à jour automatique ou que la case téléchargement automatique du logiciel est bien activée

Si l’option est activée, l’interface s’installera automatiquement sur votre appareil.

Si l’option n’est pas activée, cliquez sur Mise à jour logicielle

