GTA 6 : Pourquoi le jeu n’est pas prêt d’être annoncé

Alors que tout le monde attend l’annonce de Rockstar Games concernant la sortie de GTA 6, Take Two publie son bilan 2020. Le groupe qui rassemble 2K Games et Rockstar Games vient donc de publier ses chiffres. Ces derniers sont tout simplement exceptionnels.

GTA 5 : 140 millions d’exemplaires écoulés

Depuis sa sortie en 2013, GTA 5 comptabilise pas moins de 140 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Ces chiffres devraient encore augmenter avec une sortie sur next-gen et notamment PS5 et Xbox. GTA 5 peut se vanter d’avoir traversé les générations puisqu’il est sorti sur PS3 et Xbox 360. Il est ensuite passé entre les mains de la PS4 et de la Xbox One pour prochainement sortir sur PS5 et Xbox Series X et S.

C’est donc un chiffre exceptionnel pour ce jeu âgé de 7 ans. Il fait également bonne mine, même avec des titres sortis récemment. De plus, les ventes ne semblent pas s’essouffler avec le temps. GTA 5 est le troisième jeu le plus vendu au monde. Devant lui, il n’y a que Tetris (170 millions) et Minecraft (201 millions).

Une année record

Sur toutes les plateformes, le jeu vidéo se sera écoulé en 20 millions de copies rien que l’année dernière. A noter que GTA 5 Online a eu plus de joueurs en 2020 qu’au cours de toute autre année depuis son lancement. L’année fiscale de Take-Two Interactive n’est pas terminée (les résultats sont tombés à 3 mois de la fin) et l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires de 715 millions d’euros. Les autres jeux ne sont pas non plus en reste. En effet, Red Dead Redemption 2 s’est écoulé à 36 millions d’exemplaires depuis son lancement, dont 6 millions en 2020. Concernant Borderland 3, ce sont 12 millions d’exemplaires écoulés et 8 millions d’exemplaires de NBA 2K21 vendus en 2020.

Take Two est donc en plein succès et ne semble pas connaître la crise. Alors même si tout le monde attend avec impatience ne serait qu’un communiqué sur GTA 6, pourquoi Rockstar se presserait-il pour sortir son titre phare vu les chiffres astronomiques de ventes de GTA 5 ?