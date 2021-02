Publicité

La prise de photo des étoiles de nuit est une activité qui ne nécessite pas de grandes connaissances techniques ni un matériel forcément onéreux. En effet, un simple smartphone peut suffire pour obtenir des clichés satisfaisants. Certes ces images restent amateurs et des clichés plus précis nécessiteront un matériel supérieur et des compétences accrus. Bien évidemment les résultats dépendront de votre smartphone, mais il ne coûte rien d’essayer.

La méthode facile – Le mode nuit

La plupart des smartphones actuels sont équipés d’un mode photo de nuit. Cette méthode est extrêmement simple puisqu’il s’agit de placer le smartphone en position stable et d’appuyer sur le déclencheur, le smartphone s’occupant du reste. En effet, le smartphone va ouvrir l’obturateur pendant plusieurs secondes. Cela offre l’avantage de faire entrer davantage de lumière permettant donc de voir des éléments parfois invisibles à l’œil nu de nuit.

Les smartphones sont aujourd’hui équipés d’une stabilisation logicielle permettant d’éviter de sortir des résultats flous, mais l’utilisation d’un trépied reste malgré tout grandement recommandée.

Ce mode fonctionne de manière variable en fonction de votre gamme de smartphones. En effet, le mode nuit ne permet généralement pas de choisir les paramètres de prise et rend donc dépendant de la configuration constructeur.

Photos de nuit – Notre matériel

Comme dit dans l’introduction, la prise de photo de nuit avec un smartphone ne nécessite que très peu de matériel.

Lors de notre prise de photo nous mettrons 2 smartphones en concurrence, le OnePlus 7T et le Realme X3 SuperZoom réputé pour ses photos des étoiles.

Étant donné que nous utilisons le mode pro des smartphones, une stabilisation physique est nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant. De notre côté nous utiliserons donc le tripod de la marque PNY. Il s’agit d’un trépied spécialement taillé pour les smartphones. La tenue du smartphone est très bonne en déplacement et il est possible d’incliner celui-ci à 360° ou de haut en bas. La structure est composée de métal permettant une bonne tenue du smartphone lors des prises.

Une télécommande de prise à distance est également fournie ce qui est utile pour s’éloigner du lieu de la prise et éviter de créer des perturbations lumineuses.

Enfin en accessoire annexe, nous avons équipé notre smartphone d’une coque de la collection aérospatiale de Rhinoshield. En effet, celle-ci nous permet de protéger efficacement notre smartphone lors du déplacement entre différents lieux de prises ou lors de la tenue sur le trépied.

Photos de nuit – Les réglages

1. Le temps de pose

Le temps de pose est l’un des réglages les plus importants pour les photos de nuit. En effet, ce paramètre définit le temps durant lequel l’objectif restera ouvert. Plus le temps de pose sera élevé plus la lumière sera captée. Par conséquent avec de longs temps de pose on obtient des résultats plus lumineux et précis.

Ce paramètre est à étalonner avec les prises. Nous vous conseillons de commencer avec un temps de pose de 30 secondes pour votre première prise. Si votre cliché est trop lumineux, vous pouvez diminuer celui-ci.

2. Les conditions climatiques

Bien évidemment il est important de vérifier l’état du ciel avant de commencer à faire des prises. Un ciel entièrement dégagé est l’idéal. En effet, la présence de nuages peut complexifier la prise notamment du fait du risque de surexposition de ceux-ci. Les réglages nécessiteront donc d’être plus précis.

De même les nuits de pleine lune peuvent parfois gêner la prise du fait de la lumière dégagée dans le ciel rendant les étoiles moins visibles. Cet obstacle est cependant surmontable notamment en modifiant le temps de pose ou les ISO. La prise avec le OnePlus 7T s’est effectué un jour de pleine lune et les résultats s’avèrent malgré tout très satisfaisants.

3. Le timer

L’utilisation d’un timer est optionnelle, mais apporte un certain confort lors de la prise. En effet, l’ajout d’un timer de 5 secondes avant la prise vous offre le temps de partir de la zone. Avec un timer vous aurez donc le temps de poser le trépied après avoir enclenché la prise de photo ce qui évite la précipitation.

4. Le réglage des ISO

Les ISO définissent la sensibilité de votre capteur à la lumière. Plus le nombre d’ISO sera élevé plus la luminosité de votre image sera élevée.

Dans un premier temps vous pouvez laisser les ISO en automatique, les smartphones actuels étant performants pour ajuster automatiquement.

Si le résultat ne vous convient pas, vous pouvez essayer de les augmenter en cas de luminosité trop basse ou au contraire de les descendre si cela renvoie un ciel brulé.

5. L’édition après prise

Après la prise photo, il est toujours possible de retravailler la photo afin d’en faire ressortir certains éléments précis.

En effet, de nombreux smartphones permettent l’édition des paramètres d’une photo depuis la galerie.

Il nous sera par exemple possible de modifier l’exposition pour plus faire ressortir les nuances du ciel, le contraste pour le rendre plus noir ou bien la gestion des zones claires permettant par exemple de faire ressortir davantage les étoiles. Il suffit ensuite d’ajuster ces différents paramètres pour faire ressortir le résultat qui vous convient le mieux.

Photos de nuit – Nos résultats

OnePlus 7T

Concernant notre prise avec le OnePlus 7T, étant équipés d’un trépied, nous avons choisi un temps d’exposition maximal. Nous avons donc sélectionné un temps d’exposition de 30 secondes. Après quelques essais nous avons déterminé que la sélection des ISO automatique par le smartphone nous renvoyait les meilleurs résultats. Cela permet d’éviter de l’éclaircir artificiellement et donc de garder un certain aspect naturel.

Ces images ont été prises un soir de pleine lune ce qui fait que la luminosité n’était pas optimale. Dans ce cas il vous faudra donc parfois modifier l’ISO pour assombrir légèrement le ciel. Voici un premier résultat avec l’ISO réglé en automatique :

Pour uniformiser les couleurs de l’image au moment de la prise sans passer par de la retouche, nous avons abaissé les ISO. La fonction « booster les noirs » proposée par OnePlus a également été utilisée:

On obtient donc au final des résultats convaincants à la prise. Cela permet une bonne distinction des étoiles qui pourront ensuite être améliorées à l’aide de la retouche photo.

Realme X3 Superzoom

L’intérêt de la prise de photo du ciel de nuit par l’utilisation du Realme X3 Superzoom est que celui-ci propose par défaut un mode de prise des étoiles. On aura donc le choix d’effectuer une prise manuelle si on maîtrise suffisamment les paramètres de prise ou de faire confiance au constructeur et à ses préréglages pour obtenir une scène lumineuse et faisant bien ressortir les éléments.

Commençons dans un premier temps par la prise manuelle. Le smartphone étant stabilisé, nous avons choisi le temps de prise le plus long pour capter le plus de lumière. Pour la partie ISO, le réglage par défaut proposait déjà un bon résultat. Cependant nous avons décidé de légèrement les augmenter pour éclaircir la scène. Après quelques essais nous avons réussi à obtenir le résultat suivant:

Le résultat est très proche de ce que l’œil humain peut voir de nuit et s’avère donc satisfaisant.

Le mode de prise des étoiles proposé par Realme s’avère bien plus simple. En effet la première étape consiste à stabiliser son smartphone soit en le tenant soit à l’aide d’un trépied (conseillé). Une fois la prise de photo demandée, l’appareil va alors lancer une prise durant environ 5 minutes pour essayer de capter le plus d’éléments du ciel possible puis appliquer leur algorithme de traitement photo intégré. On obtient alors un résultat avec un effet vraiment impressionnant :

Certes, le rendu est moins naturel qu’avec un réglage manuel notamment par la présence de la forte luminosité centrale, mais les éléments quant à eux ressortent bien plus du cliché s’expliquant par la présence d’un temps d’exposition bien plus long faisant fortement ressortir les détails.

Photos de nuit – La retouche rapide

Si les résultats ne correspondent pas aux attentes, il est possible d’utiliser la retouche pour modifier la photo .

Nous n’entrerons pas dans les détails du montage photo le sujet étant assez long, mais nous utilisons une solution performante et gratuite sur smartphone, Adobe Lighroom.

Certes toutes les fonctions ne seront pas disponibles, mais de notre côté celles nous intéressant principalement sont la catégorie Lumière et la catégorie Couleur.

Pour la partie lumière, nous pourrons donc par exemple éditer l’exposition et le contraste de la photo . Nous retrouvons également d’autres photos intéressantes comme l’édition des hautes lumières, des ombres, des blancs et des noirs. L’ajustement des blancs permettra par exemple de mettre en valeur les étoiles; L’ajustement noirs permettra d’assombrir le ciel et donc de pouvoir camoufler certaines anomalies de lumière.

La partie couleur quant à elle sera plus utile dans une optique d’esthétisme. En effet, il sera par exemple possible de donner une teinte plus bleutée ou rouge au ciel notamment avec l’aide de la température. Cette catégorie sert donc dans notre cas plutôt à apporter une touche personnalisée à la photo.

Conclusion

Nous pouvons conclure de ces quelques essais que l’obtention de bons résultats en prise de photo de nuit en tant qu’amateur est tout à fait possible et ne requiert pas forcément beaucoup de matériel. Certes, ces résultats varient en fonction du modèle de smartphone utilisé. Il est à retenir que le plus important pour de bons résultats est l’utilisation d’un trépied pour stabiliser comme le PNY que nous avons pu utiliser ainsi qu’un temps de prise élevé pour capter le maximum d’éléments sur l’image.