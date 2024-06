XMAGE Awards 2024 pour la photographie smartphone : Capturez l’extraordinaire avec Huawei

Huawei fait un pas de plus dans le domaine de la photographie sur smartphone. Ils ont lancé les HUAWEI XMAGE Awards 2024 sur le sol français. En effet, ce concours annuel vise à apporter une touche artistique et esthétique dans le monde de la photographie mobile, attirant chaque année des participants du monde entier. Depuis 2017, le concours a recueilli près de 4 millions de participations provenant de plus de 170 pays.

Huawei redéfinit la photographie mobile

Voilà plusieurs années que la marque Huawei s’efforce d’introduire de nouvelles fonctionnalités dans la photographie sur smartphone comme XMAGE. Ainsi, elle offre aux utilisateurs la possibilité de capturer des moments précieux sous divers angles et dans une variété de styles de couleurs. En effet, la marque propose des outils tels que True-Focus pour une capture rapide, le mode Super Portrait, le zoom 100x, le mode Super Macro et le mode Super Nuit. Ces fonctionnalités permettent de capturer des moments précieux sous divers angles et styles.

Les HUAWEI XMAGE Awards évoluent chaque année. Cette année, de nouvelles catégories ont été introduites : Moments, Visages, De l’infime à l’infini et Style. Elles mettent en avant le positionnement de Huawei dans la photographie instantanée, le portrait, le téléobjectif et la macrophotographie.

Healthy competition

Le concours ne porte pas seulement sur la reconnaissance. En effet, nous avons mis en place plusieurs prix. Ils incluent les Gagnant de la série Pura et Gagnant de la série Mate, incitant ainsi les artistes à explorer différentes formes d’expression artistique. Ces distinctions mettent en avant les possibilités offertes par les smartphones Huawei. De plus, les travaux des gagnants auront également la chance d’apparaître sur les plateformes publicitaires mondiales et sur la carte de transport HUAWEI Pay.

Un jury d’experts

Cette année, un jury comprenant des noms éminents comme Chen Xiaobo et Keith Ladzinski, photographe pour National Geographic, entre autres, évaluera les participations. Ils sélectionneront les histoires photographiques les plus convaincantes en fonction de leur connaissance de l’expression des images.

Le concours HUAWEI XMAGE est ouvert depuis le 7 juin et les participations peuvent être envoyées jusqu’au 15 septembre. Les organisateurs annonceront les gagnants dans les semaines suivantes, alors prenez votre smartphone et commencez à capturer vos moments préférés. Exprimez-vous à travers votre appareil photo. Qui sait, peut-être serez vous le prochain lauréat des HUAWEI XMAGE Awards 2024 !