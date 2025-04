Nintendo dévoile officiellement la Switch 2 : une nouvelle ère pour le jeu hybride commence

Nintendo a créé l’événement ce 2 avril 2025 en annonçant officiellement la sortie très attendue de la Nintendo Switch 2, prévue pour le 5 juin 2025. Sept ans après le succès retentissant de la première Switch, la firme japonaise entend réinventer une fois de plus l’expérience vidéoludique hybride avec des innovations majeures, tant sur le plan technique que fonctionnel.

Switch 2, un bond technologique important

La Nintendo Switch 2 se distingue d’abord par un écran LCD HDR de 7,9 pouces, avec une résolution Full HD (1080p) et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. En mode docké, les joueurs bénéficieront d’une résolution pouvant atteindre la 4K, une première pour une console Nintendo. Côté mémoire, la console embarque 256 Go de stockage interne, extensible via cartes microSD Express, ce qui laisse de la place pour les titres AAA désormais compatibles.

Les nouveaux Joy-Con, repensés avec un système de fixation magnétique, offrent un meilleur confort et de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, un bouton « C » permet d’accéder à la nouvelle fonction GameChat, qui autorise la communication vocale et vidéo entre joueurs. Un micro intégré avec réduction de bruit et une caméra accessoire viennent enrichir cette expérience sociale.

Un catalogue de lancement prometteur

Le catalogue de lancement inclut « Mario Kart World », un titre phare intégrant météo dynamique, multijoueur local amélioré, et un système de partage de jeu (GameShare), permettant de jouer à plusieurs avec une seule copie du jeu. En complément, Nintendo propose « Switch 2 Welcome Tour », une sorte de mini-jeu pour apprendre à utiliser toutes les nouveautés de la console.

Les fans de Zelda seront ravis de retrouver des versions remasterisées de « Breath of the Wild » et « Tears of the Kingdom », toutes deux optimisées pour la Switch 2 avec graphismes améliorés et support HDR. D’autres titres majeurs comme Elden Ring et Cyberpunk 2077 feront également leur arrivée sur la plateforme.

Prix et disponibilité de la Switch 2

La Switch 2 sera disponible en deux versions : une édition standard à 469,99 €, et un pack incluant « Mario Kart World » à 509,99 €. Les précommandes débuteront le 9 avril, avec une disponibilité mondiale dès le 5 juin.

Avec la Switch 2, Nintendo montre une fois de plus sa capacité à innover tout en conservant son ADN ludique. Reste à voir si cette nouvelle génération rencontrera le même engouement que son illustre prédécesseur… mais tout porte à croire que le succès sera au rendez-vous.