Nintendo Direct : la firme dévoile sa propre application mobile Nintendo Today! 

Si le Nintendo Direct d’hier était initialement consacré à la Switch 1, la firme en a profité pour dévoiler quelques projets non vidéoludique. Après avoir présenté les dizaines de jeux prévus pour les mois à venir, elle a annoncé l’arrivée d’une application pour smartphone appelée Nintendo Today!. Disponible sur iOS et Android, elle permettra aux joueurs de rester à jour sur les actus et annonces de Nintendo. Rassurez-vous : celles de la Switch 2 seront également disponibles.

Clap de fin pour le Nintendo Direct du 27 mars, dans lequel la firme a annoncé des titres alléchants pour marquer la fin de vie de la Switch 1. Mais c’était également une occasion pour la firme de présenter la suite de l’aventure, avec notamment l’arrivée de la très attendue Switch 2. Elle a alors clôturé le livestream en annonçant une nouvelle application mobile, baptisée Nintendo Today!.

Shigeru Miyamoto, le génie derrière les jeux Nintendo, a lui-même présenté l’application lors du Nintendo Direct. Selon lui, Nintendo Today! servira comme un journal numérique. Il aura pour but d’informer quotidiennement les fans sur toutes les dernières nouvelles et annonces de Nintendo, et bien sûr, sur la Switch 2. “Après le Nintendo Direct du 2 avril, l’application Nintendo Today sera remplie d’informations sur la Switch 2”, ajoute Miyamoto.

Miyamoto a également déclaré que Nintendo souhaitait s’adresser directement aux fans, d’où l’idée de Nintendo Today!. Une fois dedans, vous pouvez personnaliser le thème selon vos préférences. L’application propose un personnage animé customisable avec des thèmes de Super Mario, The Legend of Zelda ou encore Animal Crossing. Il est également possible de créer des widgets pour avoir un aperçu des actus sur votre écran d’accueil.

En parlant d’actus, vous trouverez dans Nintendo Today! un calendrier des événements permettant de suivre les prochains Nintendo Direct, les sorties de jeux, les événements en jeu et bien plus encore. Vous pouvez les afficher en fonction des catégories ou des jeux.

Vous pouvez déjà télécharger gratuitement Nintendo Today! dès aujourd’hui 27 mars sur iOS et Android. Par contre, vous devez posséder un compte Nintendo pour accéder à tout son contenu.