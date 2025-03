Look Outside : le survival horror RPG de Devolver Digital et Francis Coulombe arrive sur PC

Pour une surprise, c’en est une ! Le weekend dernier, l’éditeur Devolver Digital et le développeur Francis Coulombe annoncent par surprise Look Outside, un RPG survival horror avec un nouveau RPG en pixel art. Et détrompez-vous : même si le jeu a l’allure d’un jeu rétro avec son design en pixel art, il n’en reste pas moins terrifiant. De plus, c’est déjà disponible sur PC, alors, foncez !

Look Outside : regardez dehors…ou pas !

Né d’un projet de game jam avec une démo jouable sur itch.io, Look Outside est un jeu de survival horror créé par l’éditeur Devolver Digital et le développeur Francis Coulombe. Le principe du jeu est simple : le joueur est enfermé dans un immeuble. Le monde extérieur, quant à lui, est plongé dans une apocalypse surnaturelle. Le joueur doit donc survivre dans l’immeuble, en amassant le plus de nourriture, de provisions et d’armes possibles. Mais la première règle de survie, c’est qu’il ne doit jamais regarder par la fenêtre. Sinon, il se métamorphosera en un monstre hideux.

Look Outside s’inspire évidemment de l’époque de l’apogée de COVID, en ajoutant sa touche personnelle d’horreur. Dans ce cadre oppressant, les monstres rôdent, et pour savoir la vérité derrière ce chaos, vous devez savoir vous organiser et avoir beaucoup de sang-froid. Une fois les créatures éliminées et les provisions collectées, retournez à votre appartement et reposez-vous. Vous pouvez également interagir avec vos voisins devenus des alliés afin de percer à jour le secret derrière ce chaos.

Côté bestiaires, vous devrez affronter plus de 150 créatures dans un combat au tour par tour. Vous pouvez utiliser des armes de fortune et des objets que vous aurez ramassés dans les couloirs de votre immeuble. Rassurez-vous : dans ce combat, vous ne serez pas seul. Parmi les personnages peu conventionnels et parfois psychotiques du jeu, vous pouvez en recruter quelques-uns pour vous aider. Ils pourront ensuite s’installer dans votre appartement à mesure que le mystère s’éclaircit.

Look Outside promet entre trois à six heures de jeu avec différentes fins pour chaque joueur. Si vous avez envie de le tester, il est disponible dès maintenant et uniquement sur PC via Steam au prix de 9,99 $. Vous pouvez voir la bande-annonce du jeu dans la vidéo ci-dessous :