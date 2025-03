The Occultist, le jeu d’horreur psychologique de Daedalic Entertainment, ne sortira pas cette année 

En août dernier, Daedalic Entertainment et le développeur DALOAR avaient dévoilé leur projet d’horreur psychologique narratif à la première personne The Occultist au monde entier. On avait eu également droit à un trailer ainsi qu’une fenêtre de sortie du jeu, prévue pour 2025. Malheureusement, les deux studios ont finalement décidé de repousser la date de sortie de The Occultist, sans évoquer une raison particulière. Néanmoins, ils ont compensé la mauvaise nouvelle par une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez appréciez ci-dessous.

Le nouveau trailer :

Que nous réserve The Occultist ?

Si vous êtes fans d’occultisme, ce jeu est fait pour vous. Révélé en août 2024, suivi d’une présentation en avant-première au salon Nacon Connect 2025, The Occultist est un jeu d’horreur à la première personne produit par Daedalic Entertainment et DALOAR. Les joueurs y incarnent Alan Rebels, un détective du paranormal qui a pour quête de découvrir la vérité sur la mystérieuse disparition de son père.

Pour ce faire, il entreprend un long et éprouvant voyage sur l’île énigmatique de Godstone. Avec une pendule occulte comme seule arme, le détective brave les rues brumeuses et les bâtiments sinistres de Godstone. Cette île abritait également une secte, connue pour ses expériences et ses rituels troublants…

The Occultist promet du survival horror immersif avec une “narration personnelle captivante”, selon Daedalic Entertainment. Le mécanisme du jeu tourne autour du pendule occulte d’Alan Rebels, ce dernier offrant cinq mécanismes uniques pour interagir avec l’environnement et le manipuler. Les pouvoirs du pendule sera également utile au joueurs pour résoudre les différentes énigmes et les rendre indétectables pendant les missions. Et ils devront le rester, car des adversaires redoutables feront de leur périple “un cauchemar personnel” !

Prévu pour cette année, The Occultist arrivera finalement en 2026. Il est actuellement en développement pour PS5, Xbox Series et PC via Steam.