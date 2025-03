Huawei booste la productivité avec l’apprentissage numérique

Le Mobile World Congress 2025 à Barcelone a été le théâtre d’une avancée majeure pour Huawei. En organisant le Digital Intelligence Talent Development Forum, Huawei a réuni plus de 100 clients mondiaux pour explorer les enjeux de l’intelligence numérique.

Huawei au cœur du MWC 2025 : innovation et talent

Lors du forum, Huawei a dévoilé sa nouvelle solution : le Digital Intelligence Talent Development Service 2.0. En outre, Jason Liu, président des services d’apprentissage et de certification de Huawei, a posé trois questions cruciales. Premièrement, comment collaborer avec les agents d’intelligence artificielle ? Ensuite, comment développer des experts solides dans cette ère numérique ? Mais aussi, comment constituer une équipe d’apprenants continus? Ces questions visent à préparer les entreprises à un avenir intelligent.

Défis et solutions pour l’apprentissage numérique

Jason Liu a présenté la vision de Huawei sur la future productivité basée sur l’apprentissage. En mettant l’accent sur un mode de travail collaboratif homme-machine, il considère que les experts doivent devenir des talents polyvalents. Ainsi, le modèle de compétence évolue vers une ‘échelle de π’. De plus, les employés bénéficient d’une expérience d’apprentissage ‘6A‘ : accès n’importe quand, sur n’importe quel appareil, avec des connaissances diversifiées en ligne.

L’impact des initiatives de Huawei sur l’industrie

Huawei a annoncé deux projets ambitieux pour renforcer les compétences numériques. D’abord, le projet ‘Industry Elites in the ICT Classroom’ pour les entreprises clientes, puis ‘Leading ICT Talent Cultivation’ pour les étudiants. De plus, Juanvi Martínez de Mercer et Ian Holloway du TM Forum soutiennent ces initiatives. En conséquence, elles offrent des normes efficaces et des cadres pour une croissance continue. Finalement, Huawei cultive un véritable écosystème d’apprentissage où l’IA et l’humain travaillent main dans la main.

En conclusion, le MWC 2025 a été une étape clé pour Huawei. En lançant de nouvelles solutions pour le développement des talents numériques, la société se positionne comme un acteur majeur de la transformation numérique. Grâce à une collaboration internationale, Huawei annonce un avenir où la capacité d’apprentissage devient synonyme de productivité. Les projets mis en place permettront aux talents de prospérer à l’ère de l’IA. Huawei, en investissant dans l’humain, pave la voie vers un futur intelligent.

Lisez notre dernier article tech : Killing Floor 3 : la date de sortie est repoussée