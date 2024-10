Huawei propulse l’Europe vers un avenir intelligent

Huawei poursuit son engagement pour une Europe numérique et intelligente avec le lancement de son Xinghe Intelligent Network. Ce nouvel opus a été dévoilé lors du Sommet des réseaux Huawei 2024 à Munich. Ce réseau intelligent promet un avenir connecté et optimisé pour les entreprises et les particuliers européens.

Huawei dévoile Xinghe Intelligent Network

Lors de cet événement, Huawei a présenté plusieurs innovations avec son Xinghe Intelligent Network. Selon Steven Zhao, vice-président de la Ligne de produits de communication de données, ces nouvelles solutions visent à répondre aux besoins d’une ère tournée vers le Net5.5G. Le réseau intelligent Xinghe se compose notamment de Xinghe Intelligent Fabric, Wan, Campus et Sécurité.

Xinghe Intelligent Network : offres principales

Le Xinghe Intelligent Fabric optimise la sécurité et améliore l’expérience utilisateur. Il intègre des technologies et des algorithmes de pointe pour diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement. Ensuite, le Xinghe Intelligent WAN propose des éléments de réseau intelligents, optimisant les chemins et assurant une gestion proactive des risques. Enfin, le Xinghe Intelligent Campus se concentre sur la qualité de l’expérience sans fil, améliorant les services audio et vidéo pour les utilisateurs.

Modernisation des PME avec Huawei eKit

Huawei vise également le marché des PME avec sa plateforme eKit SME Network. Celle-ci intègre des capacités intelligentes pour offrir une gamme de services tout au long du cycle de vie des entreprises. Les interfaces utilisateurs ont été mises à jour pour garantir une transition fluide vers l’intelligence artificielle et faciliter l’utilisation par les petites et moyennes entreprises.

En conclusion, Huawei continue de parier sur un avenir boosté par l’intelligence. Grâce à ses innovations, telles que le Xinghe Intelligent Network, l’entreprise propulse l’Europe vers une ère numérique où la connectivité intelligente transformera nos vies. Ce dévouement à l’innovation pave la voie pour toutes les industries souhaitant adopter des solutions intelligentes et efficaces.

