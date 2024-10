Threads prolonge le temps d’édition de vos messages pour plus de flexibilité

Threads, la plateforme de partage de contenu de Meta, vient d’annoncer une mise à jour cruciale. Les utilisateurs peuvent désormais modifier leurs publications jusqu’à 15 minutes après les avoir postées. Cette extension de temps, qui remplace la limite initiale de 5 minutes, offre plus de flexibilité pour corriger une faute de frappe ou ajuster le contenu sans pression. Si vous avez activé le partage avec le Fediverse, y compris des plateformes comme Mastodon, il faudra attendre ces 15 minutes avant que votre contenu n’apparaisse sur ces réseaux. Ce changement répond à une demande croissante des utilisateurs qui souhaitent avoir plus de contrôle sur leurs publications.

Comparaison avec X et Mastodon : des avantages différents selon les plateformes

Cette nouvelle fonctionnalité de Threads reste modeste comparée à d’autres réseaux sociaux. Par exemple, X (anciennement Twitter) propose une période d’édition de 60 minutes, mais elle est réservée aux abonnés payants. Mastodon, de son côté, permet d’éditer ses messages gratuitement à tout moment après leur publication. Ces différences montrent que chaque plateforme priorise des fonctionnalités distinctes selon les besoins de ses utilisateurs. La décision de Threads de limiter la période d’édition à 15 minutes pourrait inciter les utilisateurs à réfléchir davantage avant de publier. Cela favorisera ainsi une meilleure qualité de contenu.

Un suivi simplifié de l’engagement sur Fediverse

Outre la modification des publications, Threads améliore aussi le suivi de l’engagement inter-plateformes. Vous pouvez désormais voir qui vous suit et qui aime vos messages sur d’autres serveurs Fediverse, tels que Mastodon. Cette visibilité accrue facilite le suivi de vos abonnés et de l’interaction de votre communauté, peu importe l’application qu’ils utilisent pour interagir avec vous. Cela représente un atout majeur pour les créateurs de contenu et les entreprises qui cherchent à renforcer leur présence en ligne et à établir une connexion plus profonde avec leur public.

Plus de fonctionnalités pour l’API de Threads

En parallèle, Threads enrichit les fonctionnalités de son API (Application Programming Interface), publiée en juin dernier. Désormais, lorsqu’un utilisateur publie via cette API, la publication peut être automatiquement partagée avec tout le réseau Fediverse. Il devient également plus facile d’ajouter des liens aux publications et de configurer des notifications en temps réel pour les réponses. Mais aussi d’inclure du texte alternatif dans les images et vidéos. Ces nouvelles options élargissent les possibilités pour les développeurs et les utilisateurs. Ces derniers pourront ainsi créer des intégrations et des applications tierces plus performantes.