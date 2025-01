Fantasy Life i : La Voleuse de Temps ne sera plus une exclusivité Switch, et arrive sur PlayStation

Dévoilé pour la première fois en 2023, Fantasy Life i : La Voleuse de Temps est le troisième volet de la licence, développé par le studio Level-5. Le RPG est pour l’instant prévu sortir uniquement sur Nintendo Switch…jusqu’à hier. Une erreur de publication a révélé que Fantasy Life i : La Voleuse de Temps arrivera également sur PlayStation, et c’est pour très bientôt. Enquête.

Fantasy Life i : La Voleuse de Temps sur PlayStation, un leak de l’intérieur ?

Apparue sur Nintendo 3DS puis sur mobiles, la licence Fantasy Life s’apprête à venir sur Nintendo Switch cette année. Après bien des reports, Fantasy Life i : La Voleuse de Temps est bel et bien confirmé arriver courant avril 2025 en tant qu’exclusivité Nintendo. Sauf qu’apparemment, il serait aussi disponible sur PlayStation. Une surprise gâchée…par PlayStation elle-même.

La nouvelle nous vient tout droit du média Gematsu. En naviguant sur la page du PlayStation Store, ce dernier a détecté que Fantasy Life i : La Voleuse de Temps sortira également sur PS4 et PS5. En plus de cela, la page a aussi leaké la date de sortie du jeu, confirmant le lancement le 23 avril prochain. Depuis, PlayStation a essayé de limiter la fuite en supprimant la page. Mais nous le savons tous : rien ne disparaît vraiment d’internet. Avant ladite suppression, Gematsu a pris soin de faire une capture d’écran de la page et l’a postée sur son compte X.

Ci-dessous la photo :

Fantasy Life i : La Voleuse de Temps est un jeu combinant des éléments de simulation de vie avec des mécaniques de RPG. Il se déroule dans le monde fantastique de Reveria, dans lequel les joueurs peuvent bâtir un village, explorer les environs et gérer les différentes “vies” disponibles sur place. Voici un avant-goût de ce qui vous attendra le 23 avril :