DeepSeek devient la meilleure application gratuite pour iPhone

DeepSeek, l’assistant IA chinois, est devenu l’application gratuite la mieux notée sur l’App Store d’Apple, devançant les autres assistants intelligents comme ChatGPT. Plusieurs sources indiquent que le modèle open source DeepSeek V3 nécessiterait beaucoup moins de puissances de calcul que ses concurrents. D’ailleurs, sa création aurait coûté moins de 6 millions de dollars.

DeepSeek devient l’application la plus appréciée dans l’App Store

Les modèles de DeepSeek sont axés sur le codage et la recherche. Mis à part cela, ils sont similaires aux autres assistants IA qui existent actuellement. La première version DeepSeek-R1 est disponible sous une licence MIT. Par conséquent, elle peut être utilisée commercialement sans restriction.

Selon Engadget, le fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, a stocké des puces Nvidia A100 avant que la Chine ait été frappée d’interdiction d’importer des puces d’IA d’origine américaine. Il les aurait ensuite associées à des puces moins puissantes en provenance de Chine. En tout cas, l’entreprise a récemment affirmé que son modèle V3 offre actuellement des performances comparables à celles de Claude-3.5, GPT-4.0 et d’autres rivaux.

La popularité de DeepSeek lui attire des cyberattaques à grande échelle

D’ailleurs, l’annonce de la position de DeepSeek en tête des classements dans l’App Store a provoqué une chute vertigineuse des actions de certaines entreprises technologiques, comme Nvidia et ASML. Alphabet, la maison mère de Google et Microsoft ont également connu une baisse de leurs actions. Selon le New York Times, le Nasdaq et le S&P 500 ont aussi chuté. En outre, les marchés européens et japonais ont également été impactés.

D’après CNBC, l’attention portée sur DeepSeek a également attiré quelques acteurs malveillants. L’entreprise a temporairement limité les inscriptions à son service en raison d’ « attaques malveillantes à grande échelle ». Si les utilisateurs déjà inscrits peuvent se connecter normalement, il est possible que les non-inscrits doivent encore patienter un moment.

Les prouesses de cet assistant IA chinois remettent en question l’investissement massif injecté dans ses rivaux américains

Pour information, l’entreprise DeepSeek a été fondée en 2023. Son siège social se trouve à Hangzhou, en Chine. Son fondateur, Liang Wenfeng, a également lancé le fonds spéculatif soutenant DeepSeek. Malgré les prouesses de ce modèle d’IA par rapport à ses rivaux américains, il faut noter que DeepSeek a toujours été désavantagé en termes de matériel par rapport à ses rivaux.

L’entreprise a ainsi dû construire et entraîner ses modèles d’IA à un coût bien inférieur aux autres modèles d’IA. Quoi qu’il en soit, l’essor de DeepSeek a suscité des inquiétudes concernant les profits potentiels des entreprises comme OpenAI qui a déjà investi des milliards dans le domaine de l’IA.