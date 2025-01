X lancera sa plateforme de paiement X Money cette année !

La PDG de X, Linda Yaccarino, a récemment annoncé que la plateforme de paiement de X, le service X Money, sera lancé dans le courant de cette année 2025. Dans son annonce, la PDG a indiqué que le service prendra en charge le financement sécurisé et instantané du portefeuille X de l’utilisateur via Visa Direct. Par conséquent, les utilisateurs pourront effectuer des paiements P2P et transférer instantanément de l’argent sur le compte bancaire lié.

X serait en bonne voie pour devenir une application universelle

Le site web de X Payments indique que le service a été approuvé pour des licences de transfert d’argent dans 41 Etats américains. Néanmoins, c’est la seule information divulguée par le site. Pour rappel, Bloomberg a rapporté en juin 2024 que X Payments était en pourparlers avec Citibank. D’ailleurs, le service aurait déjà conclu des accords avec des fournisseurs de paiement, à l’instar de Stripe et Adyen.

En tout cas, le lancement de ce système de paiement tenait à cœur à Elon Musk, le propriétaire de X. En effet, son objectif n’est autre que de transformer son application X en une « application universelle ». D’ailleurs, il avait partagé son objectif de transformer X en une banque peu de temps après l’achat du réseau social en octobre 2022. Ce dernier portait encore le nom de Twitter à cette époque.

Elon Musk vise grand pour sa plateforme X Money

Elon Musk envisage de transformer X en une banque qui permet de créer des comptes de marché monétaire à haut rendement. De plus, la plateforme offrirait aussi des cartes de débit, des chèques et incorporerait également des services de prêt. Auparavant, le propriétaire de X avait misé sur le lancement des services financiers de X avant la fin d’année 2024. Mais cela ne s’est pas fait.

Selon Yaccarino, le partenariat de X avec Visa est « la première d’une longue série d’annonces importantes ». Plusieurs annonces devraient ainsi se faire à propos de X Money cette année. Pour le moment, on ignore si le service sera directement lié au programme de partage des revenus des créateurs de X. En effet, Elon Musk a déclaré dans un e-mail adressé à ses employés que la plateforme « atteignait à peine le seuil de rentabilité ». Par conséquent, X s’efforce encore de générer des revenus.