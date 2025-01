Test – Poly Voyager Free 60+ UC : Performance audio et fonctionnalités adaptées au monde du travail

Les écouteurs Poly Voyager Free 60+ UC représentent une avancée importante dans le domaine des écouteurs sans fil. Ils sont particulièrement adaptés pour les professionnels en quête d’un outil polyvalent alliant performance audio et fonctionnalités adaptées au monde du travail moderne. Dans cet article, nous examinerons en détail ces écouteurs. Nous aborderons leur conception, leurs fonctionnalités, leur performance audio, ainsi que leur positionnement sur le marché.

Conception et design des écouteurs Voyager Free 60+ UC

Les Voyager Free 60+ UC adoptent un design avec des tiges proéminentes, rappelant le style des AirPods d’Apple. Cette conception n’est pas seulement esthétique. Elle vise également à améliorer la captation de la voix lors des appels en rapprochant les microphones de la bouche. Les écouteurs sont dotés d’embouts en silicone ovales, similaires à ceux des Jabra Elite 10. Ils offrent un confort optimal pour une utilisation prolongée. Le boîtier de charge, bien que plus volumineux que la moyenne, se distingue par son écran tactile OLED intégré. Cette caractéristique est rare sur le marché des écouteurs true wireless.

Fonctionnalités innovantes

L’une des fonctionnalités les plus remarquables des Voyager Free 60+ UC est leur boîtier de charge doté d’un écran tactile. Cet écran permet non seulement de surveiller le niveau de batterie des écouteurs et du boîtier, mais aussi de contrôler la lecture musicale, de régler le volume et de basculer entre les modes de réduction de bruit active (ANC) et de transparence. De plus, le boîtier peut servir d’émetteur Bluetooth lorsqu’il est connecté à une source audio via le câble USB-C vers jack 3,5 mm fourni. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les systèmes de divertissement en vol ou d’autres appareils dépourvus de connectivité Bluetooth.

Les écouteurs offrent également une connexion multipoint, permettant de les connecter simultanément à deux appareils. C’est idéal pour les professionnels qui jonglent entre un ordinateur portable et un smartphone. Cela facilite ainsi le basculement entre les appels professionnels et la musique personnelle.

Performance audio et réduction de bruit des écouteurs Voyager Free 60+ UC

En termes de qualité sonore, les Voyager Free 60+ UC délivrent un son équilibré avec des basses profondes. Ils fournissent aussi des médiums clairs et des aigus précis, offrant une expérience d’écoute immersive. Cependant, bien que la réduction de bruit active soit efficace pour atténuer les bruits ambiants, elle n’atteint pas le niveau des leaders du marché tels que les Bose QuietComfort Earbuds II ou les Sony WF-1000XM4. Les utilisateurs sensibles au bruit ambiant pourraient donc trouver la performance ANC légèrement en deçà de leurs attentes.

Qualité des appels et microphones

Les Voyager Free 60+ UC sont équipés de trois microphones par écouteur, conçus pour isoler la voix et réduire le bruit environnant lors des appels. Toutefois, nous pouvons signaler que, dans des environnements bruyants, la qualité de la captation vocale pouvait être compromise. Cela peut laisser passer des bruits de fond indésirables et devenir problématique pour les professionnels participants fréquemment à des appels dans des environnements dynamiques bruyants.

Autonomie et chargement

Les écouteurs offrent une autonomie allant jusqu’à sept heures sur une seule charge, avec le boîtier fournissant des recharges supplémentaires. Cela porte l’autonomie totale à environ 24 heures. Le boîtier prend en charge la charge sans fil, ajoutant une couche de commodité pour les utilisateurs en déplacement. Cependant, il convient de noter que l’utilisation intensive de l’écran tactile du boîtier peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie.

Application et personnalisation

L’application compagnon, Poly Lens, disponible sur ordinateur et smartphone, permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres des écouteurs. Ils peuvent ajuster les commandes tactiles, les niveaux d’ANC et les mises à jour du firmware. Cependant, le processus de mise à jour du firmware du boitier est quelque peu complexe, nécessitant parfois plusieurs tentatives pour réussir. De plus, l’application ne propose pas de tableau de bord centralisé pour un accès rapide aux principales fonctionnalités. Cela pourrait améliorer l’expérience utilisateur.

Comparaison avec la concurrence

Sur le marché des écouteurs true wireless haut de gamme, les Voyager Free 60+ UC se positionnent comme une option solide pour les professionnels. Face à des concurrents tels que les Sony WF-1000XM4, les Bose QuietComfort Earbuds II et les Jabra Elite 10, ils présentent des avantages et des inconvénients distincts. Par exemple, les Sony et Bose offrent une meilleure performance en matière de réduction de bruit active. Cependant, les Voyager Free 60+ UC se distinguent par leur boîtier de charge innovant et leurs fonctionnalités axées sur la productivité professionnelle.

Conclusion sur les écouteurs Voyager Free 60+ UC

Les Poly Voyager Free 60+ UC sont des écouteurs true wireless conçus pour répondre aux besoins des professionnels modernes. Ils offrent une combinaison de fonctionnalités innovantes et une qualité sonore respectable. Bien qu’ils présentent quelques limitations, notamment en ce qui concerne la réduction de bruit active et la complexité des mises à jour logicielles, leur conception axée sur la productivité et leur boîtier de charge polyvalent en font une option digne de considération pour ceux qui recherchent des écouteurs adaptés à un usage professionnel.

