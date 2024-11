Test – Bose QuietComfort II : Plongez dans l’excellence audio et le confort absolu

Les écouteurs Bose QuietComfort II incarnent le meilleur de l’audio sans fil. Ils combinent des technologies avancées de réduction de bruit active, une qualité sonore immersive. Le tout avec une ergonomie pensée pour le confort. Conçus pour les audiophiles et les utilisateurs exigeants. Ils permettent de plonger dans un monde sonore d’exception tout en restant connectés au quotidien. Que vous soyez en déplacement, en réunion ou en pleine séance d’écoute musicale. Les QuietComfort II répondent aux besoins les plus variés avec une polyvalence et une qualité haut de gamme.

Design et confort des QuietComfort II : Une adaptation ergonomique

Les Bose QuietComfort II sont élégants, conçus pour un confort prolongé. L’un des points forts de leur design réside dans les embouts en silicone qui se déclinent en trois tailles. Pour garantir un ajustement parfait et une isolation passive supplémentaire. Ils sont résistants à la sueur et aux éclaboussures (certification IPX4), ce qui les rend pratiques pour le sport ou les trajets sous la pluie. Leur structure légère et bien équilibrée évite la sensation de gêne, même après plusieurs heures d’écoute.

Qualité Sonore : Une expérience immersive

Bose, réputé pour sa qualité audio, propose ici un son équilibré, avec des basses profondes, des médiums clairs et des aigus sans distorsion. La précision du rendu sonore est particulièrement appréciée par les audiophiles. Elle garantit une expérience immersive et réaliste, parfaite pour tous les types de musique. Durant le test, nous avons essayé avec une grande variété de styles musicaux. Rien à dire, les écouteurs s’adaptent parfaitement. À noter qu’en utilisant l’application Bose Music, l’utilisateur peut ajuster les réglages d’égalisation, personnaliser les graves, les médiums et les aigus pour une expérience sonore qui répond à ses préférences.

Réduction de bruit active et modes d’écoute

L’ANC des QuietComfort II est extrêmement performant et capable de réduire efficacement les bruits ambiants. Peu importe qu’il s’agisse de bruits urbains, des transports en commun ou des bureaux bruyants. Bose a intégré deux modes de réduction de bruit principaux :

Mode Silence : Idéal pour une immersion complète en musique, bloquant presque toutes les distractions sonores extérieures.

: Idéal pour une immersion complète en musique, bloquant presque toutes les distractions sonores extérieures. Mode Aware : Conçu pour laisser passer les sons environnants, pratique pour rester conscient de ce qui se passe autour de soi.

Cette alternance entre les modes est fluide et facilement gérable via des commandes tactiles ou depuis l’application Bose. Cela permet aux utilisateurs de s’adapter à différents contextes d’écoute sans retirer les écouteurs.

Autonomie et rechargement : La praticité au quotidien

Les Bose QuietComfort II offrent jusqu’à 8,5 heures d’autonomie sur une seule charge, un chiffre impressionnant pour des écouteurs de cette taille. De plus, l’étui de chargement permet plusieurs recharges supplémentaires, pour une autonomie totale atteignant 28 heures. En cas de batterie faible, un système de charge rapide permet de récupérer jusqu’à 3 heures d’écoute en seulement 20 minutes. Cette autonomie étendue, combinée au système de recharge rapide, en fait un allié fiable pour les longues journées de travail ou les voyages prolongés. Il faut compter 1,5 heure pour charger les écouteurs à 100% et 2 heures pour l’étui de rechargement.

Connectivité avancée : Bluetooth multipoint et compatibilité étendue

Grâce à la technologie Bluetooth 5.3, les QuietComfort II assurent une connexion stable et sans coupures, même dans des environnements saturés. À noter toutefois qu’à de très rares occasions, nous avons rencontré quelques interférences. Pour situer, c’était dans un environnement ultra-chargé, l’heure de pointe à Paris La défense. La fonction Bluetooth multipoint est un véritable atout pour ceux qui utilisent plusieurs appareils en même temps. Elle permet aux écouteurs de rester connectés simultanément à deux dispositifs (par exemple, un smartphone et un ordinateur). Cela facilite donc les transitions entre appels téléphoniques et écoute musicale.

La compatibilité avec les assistants vocaux, notamment Google Assistant et Amazon Alexa, est également intégrée, permettant aux utilisateurs de gérer leurs écouteurs sans toucher l’appareil. Les commandes tactiles, personnalisables via l’application et facilitent l’utilisation. Elles offrent un contrôle total pour ajuster le volume, changer de morceau, ou gérer les appels.

Personnalisation des QuietComfort II via l’application Bose music

L’application Bose Music est un outil puissant pour les utilisateurs des QuietComfort II, permettant un niveau de personnalisation étendu. L’application propose des options pour régler l’égalisation, gérer la réduction de bruit, configurer les commandes tactiles et surveiller l’autonomie de la batterie. Elle est également le point de mise à jour pour le firmware des écouteurs. Elle garantit l’accès aux dernières améliorations et fonctionnalités, optimisant ainsi l’expérience utilisateur au fil du temps.

Conclusion sur les écouteurs QuietComfort II

Les Bose QuietComfort II s’imposent comme une référence pour ceux qui recherchent des écouteurs offrant à la fois une qualité sonore haut de gamme et une réduction de bruit de pointe. Parfaits pour les utilisateurs exigeants et les audiophiles. Ils combinent une autonomie prolongée, une grande personnalisation et un confort sans faille, que ce soit pour les loisirs, le travail ou les voyages.

Bose continue de démontrer son savoir-faire en matière d’audio et d’innovation avec ce modèle de deuxième génération. Ces écouteurs constituent donc un choix judicieux pour ceux qui placent l’expérience sonore et le confort au sommet de leurs priorités.

Produit disponible sur Bose QuietComfort Écouteurs sans Fil à réduction de Bruit, Écouteurs Bluetooth Lifestyle avec réduction Active du Bruit, Jusqu’à 8,5 Heures d’autonomie, Noir

Voir l'offre 169,00 €