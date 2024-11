Une célèbre application de retouche photo devient la propriété d’Apple

Avez-vous déjà entendu parler de Pixelmator ? Il s’agit d’un célèbre éditeur lituanien, connu pour ses applications de retouche photo et de design graphique. Parmi les plus connus, citons Pixelmator Pro, Pixelmator pour iOS et Photomator. Selon The Verge, Apple a accepté d’acquérir Pixelmator. Une nouvelle que Pixelmator a confirmée dans un article sur son blog.

L’histoire de Pixelmator

Pour l’histoire, Pixelmator a été créé en 2007 par les frères Saulius et Aidas Dailide. La société lituanienne s’est rapidement fait un nom grâce à ses applications qui ont séduit une large communauté de créateurs et de photographes. En particulier, les applications Pixelmator se sont distinguées par leur interface intuitive et leurs fonctionnalités d’édition avancées.

Au fil du temps, Pixelmator Pro, par exemple, est devenu une alternative intéressante et plus accessible qu’Adobe Photoshop. Il met à disposition des utilisateurs une large gamme d’outils pour éditer et retoucher des photos. De plus, il permet de créer des designs et plus encore. La dernière mise à jour a notamment amélioré son processus de marquage. Mais, en plus, elle a ajouté la possibilité de masquer l’arrière-plan d’une image en utilisant l’intelligence artificielle.

Apple et Pixelmator, une combinaison gagnante ?

Apparemment, l’équipe de Pixelmator voit dans cette acquisition un moyen de toucher une audience plus large. Et ce, en intégrant ses technologies directement dans les outils natifs d’Apple. On peut lire sur le billet de blog que :

Pixelmator a signé un accord en vue de son acquisition par Apple, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Aucun changement important ne sera apporté aux applications Pixelmator Pro, Pixelmator pour iOS et Photomator pour le moment. Restez à l’écoute pour des mises à jour intéressantes à venir.

En tout cas, cette acquisition concorde avec la stratégie d’Apple de consolider sa place dans le domaine des outils créatifs professionnels, notamment aux côtés de Final Cut Pro et Logic Pro. En intégrant Pixelmator, Apple disposera de technologies de retouche et de design graphique qui permettra d’enrichir ses services et applications. D’autant plus que cela facilitera la création de contenu multimédia sur ses plateformes.