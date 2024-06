Leica LUX : Transformez votre iPhone en un studio de photographie pro !

Récemment, Leica Camera AG a présenté sa nouvelle application photo professionnelle, Leica LUX, conçue spécialement pour les iPhone. Ainsi, cette application promet aux utilisateurs d’iPhone une plongée inédite dans le monde de la photographie Leica, avec son esthétique et ses rendus uniques.

La magie des objectifs Leica au bout des doigts

L’application Leica LUX offre aux utilisateurs la possibilité d’expérimenter les célèbres objectifs Leica sans même avoir besoin de prendre un appareil photo en main. Cette fonctionnalité offre une expérience immersive pour les utilisateurs. De plus, elle présente une approche innovante de la photographie mobile. En outre, l’application utilise un processeur de traitement d’image basé sur l’apprentissage automatique. De plus, elle utilise la photographie assistée par ordinateur. Tout cela permet de reproduire avec une étonnante fidélité l’esthétique unique des objectifs Leica M.

Mais ce n’est pas tout. Leica LUX offre une gamme impressionnante de gradations de couleurs. De plus, il propose des préréglages de films qui imitent ceux des appareils photo Leica. En somme, cette application transforme l’appareil photo de votre iPhone en un véritable établissement de photographie artistique et professionnelle. Chaque Leica Look a été soigneusement conçu pour donner du caractère et de la profondeur à vos images.

Un vaste éventail de liberté créative

L’App Leica LUX vous offre une liberté créative totale grâce à une fonctionnalité de correction d’exposition. De plus, elle propose une option de vitesse d’obturation en mode manuel. De plus, l’application sera régulièrement mise à jour avec de nouveaux profils d’objectifs Leica, de Leica Looks et de nouvelles fonctionnalités. Qu’il s’agisse de photographes expérimentés ou de novices, tout le monde a désormais la possibilité de maximiser sa liberté créative, tout en capturant des images de qualité professionnelle.

Une fusion d’expertises inégalée

Dans le cadre du développement de l’application Leica LUX, Leica Camera AG a racheté la société norvégienne Fjorden Electra AS. Cette stratégie d’acquisition allie judicieusement l’expertise de ces deux entreprises, contribuant ainsi à élargir leurs domaines d’activité dans le secteur des smartphones. Par conséquent, il s’agit là d’une réelle consolidation qui confirme la position de Leica dans la photographie sur smartphone.

Prix et disponibilité

L’application Leica LUX sera proposée en offre « Freemium« . La version gratuite comprend l’accès aux modes photo automatique et ouverture, ainsi que l’imitation du Leica Summilux-M 28 mm f/1.4 ASPH. et 5 Looks Leica. La version Pro s’affiche à 7,99 euros par mois et offre un contrôle manuel de l’exposition, de la mise au point et de la balance des blancs.

Êtes-vous prêt à explorer le monde de la photographie professionnelle avec votre iPhone? Lancez-vous dès aujourd’hui dans l’aventure Leica LUX et partagez vos impressions avec nous!