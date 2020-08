Razer Pro Click : l’arrivée d’un géant dans le monde professionnel

Le constructeur est habituellement connu pour réaliser des périphériques pour la communauté gaming. C’est d’ailleurs l’un des plus grands vendeurs de périphériques gaming aux côtés de Logitech, Asus, MSI, etc. Razer est arrivé dans un monde où personne ne l’attendait, le domaine professionnel. Une action bien ficelée, car le marché est vaste. De plus, le temps passé sur un ordinateur augmente de jour en jour pour chacun d’entre nous. Alors cette Razer Pro Click arrive tête baissée dans un monde où l’ergonomie et les performances sont des critères importants !

La souris pour les professionnels

Razer ne cache pas sa joie en mettant en avant cette souris. Elle a de quoi faire rougir certaines marques que nous avons citées ci-dessus. Le fabricant s’est associé à Humanscale afin de rendre cette Razer Pro Click ergonomique afin d’avoir un confort de travail inégalé. La forme de cette souris est conçue pour éliminer tout risque de troubles musculosquelettiques comme tendinites, syndrome du canal carpien, etc. Afin de réaliser cela, Razer et Humanscale ont travaillé le design pour que la Pro Click s’incline à 30 degrés pour que le poignent soit posé naturellement.

Les deux constructeurs ont même poussé le bouchon un peu plus loin. Pour que l’utilisateur soit le plus à l’aise possible, Razer et Humanscale ont fait en sorte que le poignet ainsi que la peau n’entrent pas en contact avec le bureau. C’est peut être anondin pour certains néanmoins, ça apporte un confort très agréable au bout de plusieurs heures d’utilisation.

Rendre la vie professionnelle plus confortable. Notre collaboration avec Razer nous a permis de créer un design qui met en avant notre vision de l’ergonomie à travers nos années d’expérience. La souris Razer Pro Click est vraiment le périphérique qui met en avant le savoir-faire de Razer ainsi que le nôtre. Allan Escoto

Outre les points forts de la Razer Pro Click apportée par Humanscale, Razer amène tout leur savoir-faire également. Vous pourrez profiter d’un capteur optique 5G ainsi qu’une connexion Bluetooth multihôte (jusqu’à quatre appareils) à l’image de la fonction Flow de Logitech. Un point important est également apporté par rapport à l’autonomie. Cette Razer Pro Click possède une batterie qui vous permettra de l’utiliser pendant 400 heures. Un temps plus ou moins long en fonction de votre utilisation. Alors conquis par cette souris ? Elle est disponible au prix de 109,99 € ! Nous ne manquerons pas réaliser un test de vous le partager !