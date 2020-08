Lumières sur J2C – Reconnaissance d’iris à l’âge du COVID-19

L’Institut de recherche de Pangyo devient l’ADN du succès de J2C en matière de développement technologique. Les systèmes de sécurité biométrique qui authentifient les utilisateurs ont reçu des critiques mitigées en raison du COVID-19. La reconnaissance des visages est devenue difficile à réaliser pour l’authentification. En effet, le masque couvre la majeure partie du visage. Et la reconnaissance des empreintes digitales inverse l’âge du sans contact

La reconnaissance de l’iris, la méthode de reconnaissance biométrique sans contact, est donc apparue comme l’alternative. Alors que la demande de systèmes de sécurité sans contact augmente en raison de la pandémie de COVID-19. J2C, la société spécialisée dans les solutions de biosécurité, travaille pour répondre aux demandes du monde entier. Un changement surprenant s’est produit peu à peu depuis la création de l’institut de recherche à Pangyo grâce à un investissement audacieux un an après sa fondation.

L’institut de recherche créé par la Pangyo Techno Valley, le centre des petites et moyennes entreprises innovantes, est le lieu de naissance de la technologie J2C.

Un petit géant de la reconnaissance de l’iris, avec une technologie et un prix compétitifs

Le PDG de J2C, Kim Yu-jeong, rencontre des acheteurs étrangers plusieurs fois par jour. En raison de la pandémie de COVID-19, elle rencontre des clients par visio. Lorsqu’elle était étudiante, son rêve était de devenir designer. Mais lorsqu’elle est tombée amoureuse du polissage de lentilles, elle a abandonné ses études à l’université et s’est lancée sans hésiter dans cette industrie. Kim travaille dans ce secteur depuis plus de 20 ans. Et a accru son expertise dans la technologie de fabrication d’objectifs de caméras et dans la technologie liée à la reconnaissance du diaphragme. En septembre 2015, elle a fondé la société J2C, spécialisée dans les solutions de reconnaissance de l’iris et les modules de reconnaissance de l’iris.

J2C rejoint l’institut de Pangyo

Elle était initialement basée à Changwon, Gyeongnam, mais réalisant que le développement d’un modèle de base est crucial pour stimuler le marché de la reconnaissance de l’iris, elle a créé l’institut de recherche à Pangyo où elle est équipée d’une infrastructure informatique supérieure en 2016. « À terme, le marché de la sécurité est appelé à devenir biométrique. D’autant plus que nous traversons la pandémie COVID-19, le rôle de la méthode de reconnaissance de l’iris sans contact est devenu plus important ». Elle a ajouté : « La principale raison de la faible activation du marché de la reconnaissance de l’iris est le prix élevé et le faible taux de reconnaissance ». Pour résoudre ce problème, Kim a décidé de développer ses propres composants de base, qui représentent 70 % du prix et des performances du système de reconnaissance de l’iris.

Les modules de caméra et les pièces pressurisées de J2C ont été développés avec des subventions gouvernementales. Ils ont un taux de reconnaissance trois fois supérieur à celui de leurs concurrents, et ont gagné en compétitivité en abaissant le coût de production. « La plupart des entreprises de reconnaissance de l’iris utilisent des objectifs de caméra à usage général et des LED. Et nous sommes la seule entreprise à disposer d’une technologie originale et de nos propres pièces pressurisées ».

Kim s’est concentrée sur le développement d’un module de caméra personnalisé uniquement pour la reconnaissance de l’iris. Ce qui a grandement contribué à augmenter le taux de reconnaissance. Car il a été optimisé pour la reconnaissance de l’iris. Cette réalisation a été reconnue par le gouvernement pour être en accord avec la « Politique de renforcement de la compétitivité des matériaux, composants et équipements » de la Corée. Au cours de ses cinq années d’existence, il est devenu un produit de vache à lait pour J2C.

J2C marque un tournant en participant au CES

J2C, qui s’est rapidement imposé comme un acteur caché sur le marché de la reconnaissance de l’iris grâce à ses idées novatrices. Et rencontre un nouveau tournant en janvier 2020. Ils ont participé au plus grand salon mondial de l’informatique et de l’électroménager CES 2020 et ont fait connaître leur nom sur le marché mondial. En participant au CES, J2C a trouvé des partenaires mondiaux et a reçu des propositions d’entreprises en Norvège, en Chine et au Japon. Parmi elles, la rencontre d’une société japonaise qui cherchait un module de caméra plus performant. De même, une entreprise chinoise qui cherchait une caméra à reconnaissance d’iris inclinable sont des réalisations remarquables.

En particulier, la rencontre avec une société norvégienne qui a développé la méthode piézo. Cette méthode, qui fait passer la lentille par des changements d’état causés par le courant circulant dans un corps piézoélectrique dans le CES, joue un rôle important dans l’avancement de la technologie de J2C. « De retour chez nous, nous avons fabriqué un produit qui peut être incliné en combinant la méthode piézoélectrique avec l’objectif de notre appareil photo. Et cela a amélioré notre produit de 200 % », a déclaré Kim. Elle a ensuite fait connaître cette technologie par le biais des canaux de KOTRA à l’étranger. Nous avons reçu une proposition de recherche commune d’une société chinoise ayant une succursale en Silicon Valley. Après cela, le processus de vérification du laboratoire central était terminé, et la recherche commune a commencé.

Nous prévoyons d’intégrer la technologie de la montre intelligente et de terminer le développement avant Noël. Ce produit est conçu pour permettre un contrôle d’accès jusqu’à 1 m de distance. Ensuite, nous avons également commencé le développement pour rendre le basculement possible en appliquant le VSC à la caméra Kim

J2C – Une startup Coréenne qui devient petit géant

J2C est un petit géant qui développe et fabrique à la fois des logiciels et du matériel liés à la reconnaissance de l’iris. Il possède plus de 20 brevets nationaux et étrangers liés à la technologie de reconnaissance de l’iris. Il prévoit de donner un impact technologique et d’augmenter la compétitivité des prix afin que la reconnaissance de l’iris devienne la technologie la plus généralisée en matière de sécurité biométrique et que de nombreuses personnes puissent l’utiliser en toute confiance pour leur sécurité. Pour que ce rêve devienne réalité, l’institut de recherche J2C situé sur le Pangyo Technoloy est en constante transformation technologique et remet en question de nouvelles valeurs.