Seulement 2 euros pour ce forfait mobile 5 Go !

Cdiscount vient de relancer son forfait mobile 5 Go à 2 euros. Une bonne occasion pour toutes les personnes souhaitant baisser le prix de sa facture sans perdre ses données mobiles.

Un forfait mobile 5 Go à prix mini chez Cdiscount

Si vous souhaitez baisser radicalement votre facture mobile, il faut bien évidemment sacrifier de la data mobile. Cependant, Cdiscount a lancé une offre qui change la donne. En effet, l’opérateur virtuel vient de relancer son forfait mobile 5 Go pour seulement 2 euros par mois.

Sans engagement, cette offre s’équipe tout d’abord d’une enveloppe d’internet mobile de 5 Go en 4G. Une petite quantité suffisante si vous utilisez peu internet sur votre smartphone. La triade appels, SMS et MMS illimités est bien évidemment de retour en France métropolitaine et depuis l’Europe ou les DOM vers un numéro français. 1 Go de data vous est d’ailleurs offert à l’étranger. L’abonnement est proposé au prix de 1,99 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 9 euros par mois.

Si vous ne connaissez pas Cdiscount mobile, sachez que l’opérateur virtuel passe par le réseau de NRJ Mobile. Directement raccordé à Orange, SFR et Bouygues Telecom, un des trois réseaux vous sera attribué automatiquement en fonction de la qualité de la couverture mobile autour de votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

