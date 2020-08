Les 3 Jeux vidéo incontournables de la semaine, Flight Simulator 2020, Hyper Scape, Railway Empire

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Pourquoi ne pas commencer par le dernier Battle Royale qui vient encombrer un marché déjà surchargé, Hyper Scape. Toutefois, il arrive avec une orientation grand public qui peut intéresser un nouveau public. Plus calme, mais tout aussi intense pour les neurones Railway Empire —Complete Collection. Devenez un magnat du rail, sur PC ou console. Enfin, prenez le chemin des airs pour un voyage aussi technique que contemplatif dans les cieux du monde entier avec Flight Simulator 2020 !

Hyper Scape

Voilà que débarque un Battle Royale de plus, signé cette fois par Ubi Soft. Hyper Scape nous situe dans un monde futuriste, pollué et dont la seule occupation des habitants est l’Hyper Scape, un internet en réalité virtuelle. Esthétiquement rien à redire, un travail aux petits oignons avec des zones qui ont chacune leurs particularités visuelles et une construction très verticale. Vous devrez sauter de toit en toit, grimper contre des murs, nous sommes dans un jeu où il faut penser vraiment en 3D et pas juste foncer droit devant.

Il y’a deux possibilités de gagner ici, être le dernier ou réussir à conserver 45 s, une couronne qui apparaît en fin de partie. Cela change beaucoup notre façon d’appréhender le jeu, l’adrénaline coule à flots, comme le stress. De plus, comme le manga Battle Royal il existe des restrictions de zones par quartier et non pas en cercle concentrique comme c’est l’habitude maintenant. Cela impacte le rythme du jeu, nous devons être en perpétuel mouvement, toujours aux aguets. Les combats sont omniprésents et les rares moments de calme vont faire naître de l’angoisse en vous. Il n’est pas bon pour un guerrier d’avoir le temps de trop réfléchir…

Hyper Scape notre avis

Ubi Soft signe ici un excellent Battle Royale. Original par certains aspects il est surtout pensé pour le grand public et ceux qui ne veulent/peuvent pas jouer trop longtemps. Un titre esthétique, dynamique, intense, mais qui risque de lasser rapidement les vrais pros du Battle Royale. Avantage, si vous jouez très rapidement et de courtes partie, le jeu restera vraiment gratuit et vous ne serez pas tentés par les achats intégrés…

PC, PS4, Xbox One, https://www.ubisoft.com/fr-fr/game/hyper-scape

Railway Empire – Complete Collection

Vous aimez les trains miniatures ? Les locomotives ? Les jeux de gestion ? Alors, arrêtez-vous tout de suite à la gare Railway Empire —Complete Collection! Il réunit le jeu original, ainsi que tous les DLC sortis depuis. Le meilleur, les joueurs consoles peuvent également en profiter. Le concept est simple, montez votre entreprise de transport ferroviaire et maillez les États-Unis du XIXe siècle. Vous commencez dans un petit bourg, qui exporte et a besoin de ressources. A vous de créer votre première ligne pour combler les besoins de votre ville d’origine et surtout l’aider à croître.

Petit à petit, vous multiplierez les lignes simples, puis devrez ajouter un véritable maillage d’aiguillage pour multiplier les possibilités. Nous avons donc le plaisir de la construction, de l’optimisation, car n’oubliez pas que vous avez la totalité des USA à votre portée. Les amoureux des locomotives à vapeur pourront se faire plaisir avec 83 modèles différents. Pour en profiter, il faudra gérer votre recherche, comme vos comptes et vos coûts. Investir dans le train demande de gros capitaux…

Railway Empire – Complete Collection notre avis

Un excellent titre de gestion, dont l’interface très clair permet une prise en main très rapide et simple. Cela permet de se concentrer sur l’essentiel, votre stratégie d’expansion. De plus, il est visuellement très réussi et nous passons des heures comme des gamins, à observer nos trains parcourir le pays.

Sur PC, Xbox One

Microsoft Flight Simulator 2020

Des années de diète pour l’aficionado de la simulation de vol s’arrêtent cette semaine avec atterrissage de Microsoft Flight Simulator 2020. Microsoft avec le français Asobo Studio a totalement refondu le jeu. Dans l’accessibilité pour commencer, si les pros de la simulation trouvent leur marque, le titre propose des niveaux plus accessibles. Ainsi, les débutants pourront progressivement complexifier l’expérience et ceux qui veulent juste profiter d’une sublime balade dans le ciel de jouer avec une simple manette Xbox One. Car oui, Microsoft Flight Simulator 2020 est une invitation au voyage. Le jeu se dote des cartes Bing pour un réalisme saisissant. Microsoft a retravaillé les textures pour gagner en qualité.

Certaines zones ne sont pas encore totalement traitées, mais Microsoft promet des mises à jour très régulières afin que toute la planète soit reproduite et avec un niveau de photo-réalisme saisissant. Cerise sur le gâteau, 400 grandes villes scannées en 3D pour des zones reproduisant parfaitement le réel. Chaque détail est travaillé, ce qui transforme chaque vol en une expérience contemplative. Sachez que dans le temps, Microsoft souhaite intégrer les migrations dans son moteur, pour croiser une cigogne revenant d’Afrique qui sait. Le ciel est modélisé sous forme de couches indépendantes. Elles interagissent entre elles, pour faire naître des arcs-en-ciel par exemple. Un Cloud dédié est au coeur du système, qui va jusqu’à gérer la météo mondiale.

Devant tant de superlatifs, il ne faut pas oublier l’essentiel, le vol. L’interface très bien pensée permet de programmer très facilement des vols en utilisant toutes les technologies existantes en GPS et radio-transmission. Les cockpits sont très bien reconstitués et tout est présent à sa place. Le modèle de vol prennent en compte la physique des avions, mais aussi l’environnement. Les zones de turbulences sont plus vraie que nature tout comme les effets quand vous ne faites que planer. La prise de commande est de très bon niveau, pour les débutants comme les plus accrocs.

Flight Simulator 2020 notre avis 5/5

Microsoft signe ici un très grand Flight Simulator 2020 qui profite de l’ensemble des technologie du groupe, du Cloud à Bing Map. Cela donne un titre qui est autant un simulateur de vol pour les pros qu’une invitation au voyage.

Sur PC et Xbox One