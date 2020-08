Le meilleur forfait mobile 100 Go fait son grand retour

Pour les retardataires, le forfait mobile 100 Go est de retour chez Cdiscount mobile. Sans engagement et proposée à 9,99 euros par mois, cette série limitée est LA meilleure offre du moment !

Un forfait mobile 100 Go pour seulement 10 euros

Qu’on se le dise, c’est l’heure de changer de forfait mobile avec Cdiscount mobile. En effet, l’opérateur virtuel vient de relancer une offre 100 Go imbattable au prix de 9,99 euros par mois pendant un an.

Le forfait Cdiscount 100 Go

Très logiquement, le forfait mobile dispose d’une enveloppe de 100 Go de données mobiles en 4G. De quoi largement subvenir à vos besoins en internet à l’extérieur sur votre smartphone voir en partageant votre réseau avec d’autres appareils tels que votre ordinateur ou tablette. En plus de cela, vous disposez de 5 Go de data 4G chaque mois eu Europe et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS sont bien évidemment illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM vers un numéro français. Pour finir, le forfait mobile sans engagement 100 Go est proposé au prix de 9,99 euros par mois pendant un an. Le prix passera ensuite à 19,99 euros par mois. Fin de l’offre : 24 août.

Si vous ne connaissez pas Cdiscount mobile, sachez que l’opérateur virtuel passe par le réseau de NRJ Mobile. Directement raccordé à Orange, SFR et Bouygues Telecom, un des trois réseaux vous sera alors attribué automatiquement en fonction de la qualité de la couverture mobile autour de votre domicile.

Des frais de 10€ sont facturables à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

