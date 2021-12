Forfait mobile : profitez de 200 Go pour 9,99 € par mois avant Noël !

Envie de faire des économies avant les fêtes de fin d’année ? Bonne nouvelle, Cdiscount Mobile est venu proposer un forfait mobile sans engagement à prix ultra-abordable pour une énorme enveloppe de données mobiles : 200 Go pour 9,99 € par mois. Si cela vous intéresse, n’attendez pas trop longtemps, car cette offre n’est disponible que jusqu’au mercredi 22 juin.

Avant Noël, le meilleur forfait est chez Cdiscount Mobile

Alors que Noël approche à grands pas, l’heure est aux économies pour l’année à venir. Si vous êtes un gros consommateur d’internet, sachez que Cdiscount Mobile propose en ce moment un forfait sans engagement à petit prix, mais avec beaucoup de données mobiles.

En effet, le forfait mobile dispose d’une enveloppe de 200 Go de données mobiles en France ainsi que 15 Go en Europe pour un la modique somme de 9,99 € par mois durant un an, puis 19,99 euros par mois. Outre ces belles quantités de données mobiles, cette offre propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que vers un numéro français depuis l’Europe et les DOM.

Si tout cela correspond à vos besoins, sachez qu’il ne reste plus beaucoup de temps pour souscrire à cette offre. Elle est en effet disponible uniquement jusqu’au mercredi 22 décembre 2021 inclus.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.