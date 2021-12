Notre sélection de périphériques gaming pour Noël

Oh Oh Oh ! Noël approche à grands pas et vous n’avez toujours pas trouvé de cadeaux gaming pour les joueurs de votre famille ? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous présenter tout un panel de périphériques que nous trouvons indispensable. De l’écran au casque, nous essaierons de vous présenter un maximum de produit, à différents tarifs pour que chacun puisse y trouver son bonheur.

Écran Asus TUF VG27WQ1B

Commençons par un élément essentiel à tout setup, l’écran. Vous passerez beaucoup de temps devant ce dernier donc il se doit d’être qualitatif. C’est pourquoi nous vous présentons le Asus TUF VG27WQ1B. Un bel écran de 27″ offrant une résolution 2K (2560×1440 pixels), un taux de rafraichissement de 165 Hz ainsi qu’un temps de réponse de 1ms. Le parfait compagnon de tout joueur. Il est également incurvé et est compatible AMD FreeSync.

De plus, il offre un excellent rapport qualité / prix. En effet vous pourrez vous le procurer à un tarif plus que correct. Sur Amazon, par exemple, il est disponible à partir de 345€.

Souris HyperX Pulsefire Dart

Passons maintenant à la souris avec la HyperX Pulsefire Dart. Une souris gaming sans fil offrant un une forme très ergonomique ainsi qu’une certification à la recharge QI. La souris dispose de 6 boutons programmables et d’un éclairage RGB, réglable via le logiciel maison de la marque. Côté autonomie, c’est environ 50h qui sont annoncées, de quoi faire de longues sessions de gaming !

Elle est loin l’époque où les souris sans fil n’étaient pas synonymes de performances in-game. Avec une connectivité 2.4Ghz et un temps de réponse de 1ms, vous ne serez jamais déçu ! Le capteur présent est un Pixart 3389 offrant une sensibilité pouvant monter jusqu’à 16 000 DPI. Côté tarif, comptez un peu moins de 80€ sur Amazon.

Tapis de souris Roccat Sense Icon XXL

Peu importe la taille et la matière de votre bureau, l’utilisation d’un bon tapis de souris peut vite s’avérer indispensable. L’atout principal d’un bon tapis c’est son confort d’utilisation en offrant une glisse « smooth ». Chez Roccat, on aime bien les dimensions XXL. Et pour cause, avec le Roccat Sense Icon XXL nous sommes en présence d’un tapis de souris de grandes dimensions, permettant même de poser votre clavier dessus.

Les dimensions de ce tapis de souris gaming géant sont de 90cm par 45cm, rien que ça ! Il est disponible pour 29.99€ sur Amazon, un tarif qui peut paraître élevé pour un tapis de souris, mais n’oubliez pas sa taille !

Clavier IronClad Designed by GG

Si vous aimez les beaux produits, alors foncez commander vos périphériques gaming chez Designed by GG. Nous sommes ici en présence d’une entreprise française qui a à cœur de faire des produits de qualité et durables. Switchs interchangeables, touches en PBT (procédé permettant d’éviter quasiment à 100% l’effacage des lettres sur les touches), anti ghosting etc. C’est un concentré de technologie et de passion que nous retrouvons dans les différents claviers de la marque, dont ce magnifique IronClad.

Vous vous en doutez, la qualité à un prix. Cependant, ce dernier n’est pas des plus affolant au vu de la concurrence sur ce segment de marché. En effet, il vous faudra débourser environ 129€ pour vous procurer ce clavier, directement sur le site officiel de la marque.

Micro Blue Yeti X

Un beau setup c’est bien sympa, mais il ne faut pas négliger la captation de votre voix. Que ce soit pour du Discord entre ami ou pour une utilisation un peu plus professionnels (Stream, chant, voix-off etc.), il vous faut du bon matériel. C’est pourquoi nous vous proposons le Blue Yeti X, le plus haut de gamme des microphones grand public de la marque, que nous avons d’ailleurs déjà testé sur le site. De la conception à la qualité sonore en passant par la suite logicielle, vous êtes ici en présence d’un micro qualitatif.

Bien entendu qui dit produit de qualité, dit forcément prix un peu élevé. Avec ce microphone Blue Yeti X nous sommes à un tarif frôlant les 180€, sur Amazon. Un investissement certes, mais qui vous dira durant de nombreuses années tout en vous offrant des performances largement suffisantes.

Haut parleur Logitech Z407

Maintenant qu’une grosse partie du setup est déjà choisie, il est l’heure de passer à l’audio. Quoi de mieux qu’un petit kit 2.1 pour accompagner vos soirées films / jeux vidéos ? Le Logitech Z407 est un kit sans fil de 80W. Un caisson de basse est présent, d’une puissance de 20W. Pour contrôler le tout, nous retrouvons une molette, sans fil également, offrant une réactivité instantanée.

Si vous souhaitez vous le procurer, le Logitech Z407 est disponible sur Amazon à un tarif de 89.95€. Un prix plutôt abordable pour un kit offrant une qualité sonore plus que correcte.

Casque Turtle Beach Recon 200 Gen 2

Déjà testé à la rédaction, c’est le Turtle Beach Recon 200 Gen 2 que nous vous présentons pour cette sélection spéciale Noël. Confortable et avec un design plutôt bien réussi, c’est une réussite pour Turtle Beach. Le casque est compatible avec PlayStation, Xbox, Switch ou encore PC. Chose importante à noter, nous retrouvons une compatibilité avec les lunettes, parfaits pour ne ressentir aucune douleur lors de longues sessions de jeux.

Ce Turtle Beach Recon 200 Gen 2 est une très bonne alternative pour un cadeau de Noël abordable. En effet, ce dernier est disponible à seulement 45€ sur Amazon, un tout petit prix pour un casque offrant une qualité plus que correcte.