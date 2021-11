Test – Turtle Beach Recon 200 Gen 2 : un bon casque Casque gaming à petit prix ?

Avec les fêtes de Noël 2021 approchant à grands pas, vous êtes très certainement à la recherche d’une bonne idée cadeau pour un proche. Et quoi de mieux qu’un casque pour gamer, malheureusement le prix peut s’avérer très élevé. Rassurez-vous Turtle Beach a pensé à vous. La célèbre marque de gaming nous propose l’un de ces derniers modèles le casque Recon 200 Gen 2. Mais que vaut-il vraiment ?

Design et confort

Le design du casque Recon 200 Gen 2 est assez semblable à ce qui se fait sur le marché de gaming. Toutefois, il est vrai que le mélange gris et blanc du modèle qui nous a été prêté par la marque est réussi. Vous ne trouverez pas ici de LED ou autre élément tape à l’œil. Ce modèle dégage une certaine sobriété. À noter, que les petits dessins en relief faisant penser à du carbone sur du plus bel effet.

Les coussinets et l’arceau de maintien sont à mémoire de forme, ils offrent un bon confort même lors de grosses sessions de gaming. Aucune douleur au niveau des oreilles ne s’est fait ressentir. Le casque est prévu également pour les personnes qui portent des lunettes, c’est important à signaler. Bref le casque est agréable à porter et s’adapte à toutes les morphologies.







Qualité audio et micro

L’isolation phonique est correcte sans être extraordinaire, la mousse des oreillettes englobe parfaitement les oreilles. L’amplification permet de gommer l’isolation limitée. Nous avons pu constater que l’amplification est meilleure en « mode PlayStation » par rapport au mode « Xbox ». Pour être précis le casque a été testé avec une PS5, une Xbox One S et une Nintendo Switch Lite. À l’aide de ses écouteurs de 40 mm, la puissance du son du casque Recon 200 est bien présente, il saura vous embarquer lors de courses endiablées sur le dernier Forza ou dans votre quête de Pokémon avec le dernier Pokémon Diamant Étincelant. Petite ombre au tableau, s’agissant d’un casque d’entrée de gamme, oubliez la spatialisation cela peut être handicapant pour FPS tel que Battlefield 2042.

Le micro du Recon 200 est multidirectionnel, il suffit de le baisser pour qu’il se déclenche automatiquement et inversement l’arrêter. Le positionnement au niveau de la bouche est très bon. Il délivre une très bonne clarté de voix et la possibilité de régler son niveau de retour est un plus ainsi vous n’aurez pas d’effet écho ce qui peut être pénible lors de parties.

Connectique et boutons

Le casque de Turtle Beach est pourvu d’une connectique USB-C pour recharger la batterie. Cette dernière vous offrira une autonomie d’environ 12 heures. Pour le brancher sur votre manette / console, le casque possède une prise jack 3,5 mm. Sur le gauche du casque, vous pourrez trouver deux molettes. Une pour le volume du casque et une pour le retour micro. Le bouton permet de sélectionner le mode Xbox ou le mode PlayStation.

Conclusion sur le casque Recon 200 Gen 2

Globalement le casque de Turtle Beach est un excellent rapport qualité/prix. Il offre une bonne qualité son, une très belle autonomie, le tout avec un design réussi. Bref, ce sera un excellent cadeau de fin d’année. Le casque est disponible sur Amazon au prix de 39,99 €.

