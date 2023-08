Test : Sonic Origins Plus : La nostalgie retrouvée sur PS5

Sonic Origins Plus est une collection réunissant certains des jeux classiques les plus emblématiques mettant en vedette le célèbre hérisson bleu, Sonic, qui a bercé notre jeunesse. Cette compilation a été spécialement conçue pour les consoles actuelles. Elle propose une expérience nostalgique améliorée grâce à des graphismes optimisés, des performances fluides et diverses fonctionnalités supplémentaires. Nous allons plonger dans cette aventure rétro pour découvrir si cette version sur PS5 vaut le coup d’être jouée.

Graphismes et animation

Les graphismes optimisés pour être disponibles en 16/9 sur nos télévisions modernes sont l’un des points forts de Sonic Origins Plus sur PS5. Les jeux classiques tels que Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3, et Sonic CD ont tous bénéficié de mises à niveau visuelles significatives. Les personnages, les environnements et les animations sont désormais nets et détaillés. Mais sans altérer le charme rétro qui a rendu ces jeux si mémorables. De plus, la fluidité du jeu à 60 images par seconde offre une expérience de jeu agréable et immersive, évitant ainsi tout ralentissement, même dans les moments d’action intense. Attention, ces optimisations sont uniquement disponibles sur les jeux d’origines Megadrive. Les jeux Game Gear sont aux ratios d’époque piquant un peu visuellement sur une grande télévision. Pour les puristes, vous pourrez également jouer aux jeux mégadrive avec le ratio d’origine.

Gameplay

Le gameplay emblématique de Sonic est toujours aussi plaisant. Diriger le hérisson bleu à travers des boucles, des sauts et des corkscrews est un pur plaisir rétro. La réactivité des commandes sur la manette DualSense de la PS5 améliore considérablement l’expérience. Elle offre un contrôle précis pour les sauts et les virages serrés. Les sensations classiques des anciennes consoles sont fidèlement recréées. Cela permet aux fans de retrouver leurs souvenirs de jeu tout en attirant de nouveaux joueurs dans le monde fantastique de Sonic.

Contenu supplémentaire de Sonic Origins Plus

En plus des quatre jeux classiques, Sonic Origins Plus propose par ailleurs des contenus supplémentaires intéressants. Vous pouvez maintenant jouer à Knuckles dans les jeux dans lesquels il était auparavant absent, ajoutant de l’expérience de jeu. De plus, les développeurs ont inclus des galeries d’art déblocables, mettant en vedette des illustrations, des esquisses et des concepts de jeux. Des versions remixées des titres musicaux des jeux sont également présents. Le joueur pourra débloquer les bonus en jouant. Il y a aussi un contenu premium à déverrouiller grâce à des pièces collectées dans les différents jeux. Cet ensemble de bonus à collecter ravira les fans les plus dévoués de la franchise. Comme évoqué plus haut dans l’article, l’ensemble des jeux Sonic sortis sur la Sega Game Gear sont présents dans le musée de la compilation.

Bande Son emblématique

La musique légendaire des jeux Sonic est un autre aspect qui rend cette compilation mémorable. Les thèmes emblématiques tels que « Green Hill Zone » et « Chemical Plant Zone » résonnent encore dans toutes les têtes des joueurs. La possibilité d’obtenir les remixes est aussi une option bienvenue pour les amoureux de la bande son de la saga. La bande-son ajoute une touche supplémentaire de nostalgie, renforçant l’immersion dans l’univers de Sonic, nous ramenant ainsi dans les années 90.

Conclusion sur Sonic Origins Plus

Sonic Origins Plus sur PS5 est une véritable bouffée d’air frais pour les fans de longue date de Sonic et une opportunité passionnante pour les nouveaux joueurs de découvrir les jeux classiques qui ont défini une époque. Les graphismes optimisés, la jouabilité fluide, les contenus supplémentaires et la bande-son légendaire contribuent à créer une expérience de jeu rétro agréable et complète. Si vous êtes un amoureux de Sonic ou un joueur qui cherche à revisiter le passé du jeu vidéo, Sonic Origins Plus est une compilation à ne pas manquer sur la PlayStation 5.

Produit disponible sur Sonic Origins Plus – Day One Edition (PlayStation 5)

Voir l'offre 25,02 €