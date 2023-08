Quels sont les logiciels de gestion de projet les plus utilisés sur Mac ?

L’essor de l’utilisation de logiciels de gestion de projet s’est considérablement amplifié à la lumière de la crise sanitaire récente et de la généralisation subite et inévitable du télétravail. Cette transition vers le numérique, impulsée par le besoin de maintenir la continuité des affaires en dépit de la pandémie, a amené de nombreuses organisations à adopter ces outils technologiques pour faciliter la gestion de leurs opérations. En effet, ces logiciels permettent aux collaborateurs d’une entreprise de centraliser leur travail, leurs informations, leurs messageries, leurs objectifs et toutes leurs données en un seul endroit.

Cette méthode de travail permet ainsi aux employés de disposer d’une plus large autonomie et d’avoir un point de vue d’ensemble sur la gestion des tâches dans l’entreprise. En somme, une meilleure organisation et de meilleurs résultats pour l’entreprise.

Dans la pratique, ça donne quoi ?

Actuellement, il existe une panoplie de logiciels de gestion de projet. Ces applications vous proposent de nombreuses fonctionnalités, allant du « to do list » aux outils de gestion plus avancés qui vous permettent de noter vos idées, d’organiser des travaux de groupes, ou de gérer divers projets artistiques. Vous pouvez trouver les meilleurs outils de gestion de projet sur pme-web.com. En voici quelques-uns !

Microsoft To Do

Microsoft To Do est une application de gestion de tâches basée sur le cloud. Vous pouvez l’utiliser aussi bien sur votre smartphone, que sur une tablette ou un ordinateur. Ce logiciel vous permet de gérer vos tâches. Actuellement, cette application embarque plusieurs fonctionnalités telles que le partage de liste de tâhce.

Trello

Dès qu’il est sujet d’une application gratuite de gestion de projet, il est difficile de ne pas citer Trello. Cette application, très facile à utiliser, vous permet de structurer vos projets sous forme de tableaux, dans lesquels vous pourrez encore mettre des listes en colonnes, avec des tâches sous forme de cartes. En d’autres termes, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pourrez facilement la gérer sur Trello.

Teamwork

Teamwork est un autre outil de gestion de projet en équipe parmi les plus utilisés du moment. Il vous délivre une vision d’ensemble sur votre projet et vous permet ainsi d’améliorer la production de votre équipe de façon optimale. Cette application propose également plusieurs fonctionnalités comme des diagrammes de Gantt, des rapports instantanés, un board view, une fonctionnalité de gestion de tâches et de planification de projets.

Monday.com

Si vous travaillez en équipe, Monday.com peut être l’outil idéal pour vous. Il vous permet de collaborer et de communiquer en un seul endroit avec votre équipe. Sur Monday.com, vous pourrez planifier, gérer et organiser tous vos projets et suivre facilement leur évolution.

Notion

Comment faire l’impasse sur Notion ? Il s’agit effectivement de l’un des meilleurs logiciels de gestion de projet gratuits qui existent. En effet, ce logiciel est très intéressant à utiliser si vous débutez dans l’organisation de votre entreprise. Il propose bon nombre de fonctionnalités utiles avec des centaines de possibilités et d’intégrations, la possibilité de personnaliser votre espace de travail selon vos goûts. Sans compter le fait que vous disposerez d’une centralisation des informations concernant votre entreprise.

N’hésitez pas à consulter nos autres articles si vous recherchez des outils et conseils pour professionnels afin de faire décoller votre carrière ou votre entreprise !